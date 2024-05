Esta es la mejor estrategia para criar a los hijos, según el cofundador de Apple

Ser padre o madre es una experiencia llena de alegrías, satisfacciones, pero también está marcada por la constante sombra de la incertidumbre. Los padres se preguntan constantemente si lo están haciendo bien, si toman las decisiones correctas y si sus hijos crecerán felices y realizados. Esta duda sobre la propia capacidad y las elecciones genera ansiedad.

¿Seré un buen padre o madre? ¿Estoy tomando las decisiones correctas para el futuro de mis hijos? ¿Les daré las herramientas necesarias para ser felices y exitosos? La sobrecarga de información contradictoria, las expectativas poco realistas de una crianza perfecta y las comparaciones con otros padres alimentan esa incertidumbre.

Bueno, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, tiene un mensaje claro para los padres: apoyen las pasiones de sus hijos, no las suyas. Wozniak, de 73 años, atribuye su propia felicidad y éxito a la crianza que recibió de sus padres, quienes le permitieron seguir sus propios intereses en lugar de imponerle los suyos.

Wozniak compartió esta filosofía durante un discurso de graduación en la Universidad de Colorado Boulder la semana pasada. “Mis padres me dejaron seguir mi corazón”, dijo. “Cuando realmente quieres algo, amas algo y es tu pasión, tus padres deberían apoyarte en tu dirección. No decirte: ‘No’. Deberías estudiar esto. Deberías ir a esta escuela’”.

Un camino propio hacia el éxito

El nativo de California se matriculó en la Universidad de Colorado Boulder en 1968 para estudiar informática. Sus padres, a pesar de tener recursos limitados, lo alentaron a asistir a la escuela de su elección y perseguir su pasión por la tecnología, un campo que en ese entonces no era tan lucrativo como lo es hoy en día.

Si bien su camino no estuvo exento de obstáculos – Wozniak fue expulsado de la universidad en 1969 por hackear los sistemas informáticos y enviar mensajes de broma – su pasión por la tecnología lo llevó a cofundar Apple con Steve Jobs cinco años después. Ambos se convirtieron en millonarios cuando la compañía salió a bolsa en 1980. Hoy en día, Apple es la segunda empresa más grande del mundo con una capitalización de mercado de 2,8 billones de dólares.

Wozniak ha aplicado la misma filosofía de crianza con sus propios hijos. “Lo he tratado de la misma manera con mis propios hijos”, dijo. “Mis padres no me impusieron sus valores... Me dejaron elegir por mí mismo, así que tuve cuidado de ser así con mis propios hijos”.

La importancia de la confianza y el apoyo

Esta estrategia de crianza encuentra respaldo en la experta en crianza de los hijos Margot Machol Bisnow, autora del libro “Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams”. Bisnow entrevistó a los padres de 70 adultos altamente exitosos y descubrió que cuando los padres no fomentan las pasiones de sus hijos, especialmente por temor a que no tengan un futuro económicamente estable, en realidad les transmiten desconfianza.

Por el contrario, Bisnow afirma que altos niveles de confianza y apoyo por parte de los padres crean un ambiente seguro en el que los niños pueden prosperar en cualquier campo que elijan.

El mensaje de Wozniak es claro: confía en tus hijos, apóyalos en sus pasiones y observa cómo florecen. Su historia es un testimonio del poder de permitir que los niños sigan sus propios caminos y encuentren su propio éxito en la vida.