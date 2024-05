Tesla y Elon Musk estuvieron al borde del abismo: despidieron a todo un departamento y los tuvieron que recontratar

Elon Musk y los ejecutivos de Tesla Motors pareciera que ni siquiera saben despedir a sus empleados. Durante los recientes despidos masivos de la empresa, relacionados a las bajas ventas de autos eléctricos, echaron a la calle a todos los trabajadores del departamento de supercargadores, una de las piedras angulares del funcionamiento de los vehículos que fabrican.

Estuvieron al borde del abismo, ya que pasaron una semana sin los empleados de esta importante división y cuando se dieron cuenta tuvieron que recontratar a algunos de los trabajadores, para hacer funcionar las estaciones de carga que Tesla tiene esparcidas, por varias ciudades de los Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, citado por Xataka, Tesla despidió a más de 500 empleados, incluyendo a la directora de la división, Rebecca Tinucci.

Esta acción, claramente premeditada y errónea, no sólo provocó que las estaciones de cargas quedaran sin ningún tipo de supervisión y mantenimiento, sino que además se detuvieron las construcciones de las nuevas terminales de carga. Generaron un caos, producto de la selección de despidos a dedo, sin ningún tipo de planificación para afrontar el futuro de la empresa, que apenas vuelve a proyectar un crecimiento para el segundo semestre del 2024.

Despidos masivos en Tesla

Aunque la cifra inicial de despidos anunciados (14.000) se echó para atrás, la manera en la que echaron (a los que no reengancharon) fue calificada como cruel y despiadada. Por medio de una carta genérica, prácticamente no sirven para nada y que por eso los echan a la calle. Después de leer la carta, algunos se atreven a decir que pareciera que la hubiera escrito una inteligencia artificial, ya que pareciera que quien la escribió no tiene sentimientos.

“Me pongo en contacto con usted para comunicarle que, tras una cuidadosa revisión de sus restricciones laborales permanentes y de su función, se ha determinado que no existe ningún ajuste razonable que le permita desempeñar las funciones esenciales de su puesto en su función.

El siguiente paso en el proceso interactivo es la búsqueda alternativa de empleo (proceso AJS), que consiste en revisar la bolsa de empleo interna y externa de Tesla para identificar posibles puestos. Esto es para informarle de que no hemos identificado ninguna vacante para la que parezca cualificado.

Dados los recientes cambios en la empresa, tampoco prevemos que se produzcan vacantes de este tipo a corto plazo. Por lo tanto, le informamos de que tenemos la intención de concluir el proceso de AJS en este momento. Como no hemos identificado un puesto alternativo disponible, comenzaremos a procesar su separación del empleo con Tesla, con efecto a partir del 3 de mayo de 2024″.

La lectura es realmente sorprendente. En un momento te dicen que te están buscando una reubicación y en la misma carta te hacen saber que no encontraron nada y por lo tanto te despiden.