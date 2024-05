Experto en arte expuso a vendedores de pinturas falsas usando Inteligencia Artificial

Tiene una IA para falsificaciones. La doctora Carina Popovici, especialista en autenticar obras de arte, reveló que utiliza inteligencia artificial para detectar pinturas fraudulentas vendidas en sitios como eBay.

Su proceso implica utilizar tecnología de inteligencia artificial para analizar imágenes anunciadas en el sitio de un minorista que en muchos casos ha detectado una “alta probabilidad” de ser “no auténticas”, dijo a The Guardian en un artículo publicado el miércoles.

Cuadros falsificados

Hasta el momento, el experto ha desvelado 40 cuadros falsificados, entre ellos una obra falsa de Claude Monet, titulada “Bosque con un arroyo” y valorada en 599.000 dólares, y un supuesto estudio de Claude Renoir por 165.000 dólares.

“Garantizo plenamente que la pintura es un óleo sobre lienzo original de 1867 firmado y fechado por Claude Monet. La pintura no está en perfectas condiciones y no tengo ninguna procedencia más allá de haberla tenido durante más de 20 años”, decía el listado de eBay.

Popovici, director de la empresa suiza de autenticación de arte Art Recognition , notificó a eBay en diciembre de 2023 sobre sus preocupaciones sobre las ventas deshonestas en línea y la instó a exigir “la seriedad que merece”.

Silencio

Después de varios correos electrónicos, la especialista todavía no ha tenido noticias de eBay, le dijo a The Guardian, y el silencio y la aparente indiferencia de la compañía la dejan perpleja.

“Me esforcé mucho en hablar con ellos. Me frustra muchísimo que no contesten. Estoy realmente muy perturbado por esto. Tienen una responsabilidad. No pueden simplemente fingir que no ven lo que está sucediendo porque hay mucho de esto. Hay indicios claros de que hay un problema importante allí”, afirmó Popovici.

Venta de los artículos

Un portavoz de eBay dijo a The Post que “la venta de artículos falsificados está estrictamente prohibida” y que la empresa está “comprometida a garantizar que los productos vendidos en nuestra plataforma sean auténticos”, explicando:

“Hacemos esto mediante el uso de múltiples capas de tecnología de inteligencia artificial, investigadores de eBay capacitados profesionalmente y programas de protección del comprador. eBay bloqueó proactivamente la publicación del 99,2 % de las infracciones de artículos en 2023, al tiempo que eliminó 2,7 millones de artículos de la plataforma tras una revisión realizada por nuestros equipos de investigación. Cuando se denuncian artículos falsificados directamente a eBay, revisamos y eliminamos anuncios cuando corresponde.

“En este caso, sólo se nos señaló un artículo y se eliminó inmediatamente”, concluyó el portavoz sobre los productos cuestionados. Mientras tanto, el trabajo de Popovici con Art Recognition ha permitido examinar la autenticidad de más de 500 obras de arte en todo el mundo utilizando solo una fotografía.

IA

El sistema de IA también confirmó algunas obras de arte en disputa, como un autorretrato de 1889 de Vincent van Gogh en el Museo Nacional de Oslo, Noruega.

“En el pasado, era muy difícil detectar estas cosas porque no se pueden tomar muestras de una imagen en Internet. Pero con la nueva tecnología, es fácil. Puedes simplemente descargar una imagen y luego, en 10 minutos, lo sabrás”, dijo Popovici. “Creo que hay que advertir a la gente”.