Caos en Neuralink de Elon Musk: Falló el chip cerebral y renuncia su cofundador por asuntos de “seguridad”

Este 2024 lo comenzamos con noticias épicas . Por ejemplo, se dio a conocer que Noland Arbaugh, un joven tetrapléjico desde 2016, ya podía volver a jugar en línea y mandar correos electrónicos. Aquello fue gracias al implante cerebral de Neuralink, empresa de neurotecnología cofundada por Elon Musk y que vivió su primer hito tras el éxito de dicho procedimiento. Desde aquel día, los ojos del mundo están posados en cómo avanza esta historia, que podría revolucionar la vida de pacientes que sufren parálisis al permitirles controlar dispositivos digitales utilizando señales cerebrales.

Dicho chip es del tamaño de una moneda, se llama Telepathy, y llevaba años siendo diseñado y supervisado por expertos médicos y éticos que pertenecen a la compañía del también CEO de SpaceX. ¿El problema? Es que el dispositivo tuvo un fallo a los meses de ser implantado. Y por si fuera poco, aquello coincidió con la renuncia del segundo al mando de la empresa.

Telepathy Neuralink

Caos y renuncia en Neuralink

A sólo unos meses del implante exitoso, la startup de neurotecnología se encuentra en el ojo del huracán luego de que el chip implantado presentase fallos. Y por si fuera poco, al mismo tiempo, su cofundador Benjamin Rapoport decidió presentar su renuncia, citando preocupaciones de seguridad.

Recordemos que este implante de Telepathy formaba parte del estudio ‘Prime’ para evaluar su seguridad y eficacia. No obstante, recientemente Neuralink admitió en su blog que varios “hilos” del dispositivo se habían retraído del cerebro de Arbaugh, reduciendo la cantidad de electrodos efectivos y afectando la capacidad del sistema para funcionar correctamente. Pero pese a los problemas iniciales con el implante, la empresa de Musk decidió no retirarlo, afirmando que no representa un riesgo directo para la seguridad del paciente.

En lo técnico, hablamos de un chip diseñado para conectar la mente humana con máquinas, en aplicaciones como permitir a los pacientes con parálisis controlar dispositivos externos con sus pensamientos. Dicha interfaz cerebro-computadora (BCI) fue bautizada como Link, y utiliza 1.024 electrodos en 64 hilos , que son más delgados que un cabello humano, para registrar señales neuronales.

¿El otro gran problema? En medio de todo este caos resulta que Benjamin Rapoport, neurocirujano y cofundador de Neuralink, anunció su renuncia para fundar su propia empresa, Precision Neuroscience.

Para quienes no lo conocían, Rapoport fue y sigue siendo una figura clave desde la fundación de la empresa en 2016. Su visión, compartida en el podcast ‘El futuro de todo’ de WSJ, se enfocaba en que las consideraciones de seguridad sean la base para avanzar en el campo de las interfaces neuronales, junto con creer que un enfoque en la “invasión mínima” es lo necesario para asegurar la seguridad en dispositivos médicos, reconociendo, eso sí, que ese enfoque puede causar daño cerebral. Fue en esa misma instancia que se refirió a su renuncia, dejando entredicho que su salida se debió a problemas de “seguridad”.

Desde su creación, Neuralink ha sido objeto de críticas por prácticas poco éticas y cuestionables, como en pruebas con animales. Pero nada los ha podido detener. Su objetivo para finales de 2024 es implantar otros 10 dispositivos cerebrales, pero aún no conocemos nada de dichos pacientes.