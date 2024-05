Ya se sabe el nombre clave de la Nintendo Switch 2: Acá todo lo que se conoce hasta el momento

La Nintendo Switch irrumpió en el mercado en 2017 como una consola híbrida, desafiando las categorías tradicionales y revolucionando la forma en que disfrutamos de los videojuegos. La versatilidd de su diseño modular, permitiendo jugar en modo portátil o conectada a un televisor, un catálogo de juegos exclusivo que incluye títulos populares de Nintendo como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Super Mario Odyssey” y “Animal Crossing: New Horizons” y los Joy-Con, mandos desmontables ofrecen una experiencia de juego innovadora, son solo algunos de estos cambios.

Lo cierto es que la Nintendo Switch ha abierto las puertas a una nueva era de entretenimiento para jugadores de todo el mundo, consolidándose como una de las consolas más populares y queridas de la historia. Y luego de sus actualizaciones y revisiones, la pregunta ha estado latente desde hace algún tiempo: ¿Saldrá una sucesora o Nintendo irá en un camino diferente?

Pues la confirmación oficial es que existe la Nintendo Switch 2, y la información sobre la consola ha comenzado a fluir con mayor intensidad. De hecho, en las últimas horas se ha filtrado el nombre en clave de la nueva consola: MUJI.

Un nombre con doble significado

Este nombre clave, de origen japonés, proviene de los kanjis 無地, que se pueden interpretar como “algo sin textura” o “plano”, similar a un lienzo en blanco. Sin embargo, MUJI también se puede escribir con otros kanjis, 夢次, que se traducen como “próximo sueño”. Una metáfora que se ajusta a la perfección, ya que representaría el siguiente paso de Nintendo en el mundo de las consolas portátiles.

El nombre en clave de MUJI se ha encontrado en una captura de líneas de código de Unity, y ha sido confirmado por diversas fuentes en foros especializados como Famiboards. Cabe destacar que este nombre difiere considerablemente del utilizado para la Nintendo Switch, lo que ha generado gran expectación entre los fanáticos.

Más información en el horizonte

Aunque aún no se ha revelado información oficial sobre las especificaciones técnicas de la Nintendo Switch 2, algunos desarrolladores ya han confirmado su interés en lanzar sus juegos en la nueva consola. Se espera que en los próximos meses, Nintendo haga una presentación formal de la Switch 2, donde se detallarán sus características y fecha de lanzamiento.

La filtración del nombre en clave MUJI ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de Nintendo, quienes esperan con ansias conocer más detalles sobre la Switch 2. La promesa de una nueva consola con mayor potencia y nuevas funciones ha despertado la imaginación de los jugadores, quienes ya sueñan con las posibilidades que ofrecerá esta nueva generación de consolas portátiles.

Es cuestión de tiempo que Nintendo revele más información sobre la Switch 2, y los fanáticos están ansiosos por conocerla.