Lei histórica: qual país decidiu proibir senhas inseguras para sempre?

Estamos em tempos modernos e confusos. Por um lado, temos uma importante abertura para a tecnologia e digitalização da vida, com empregos focados no trabalho pela internet e hábitos diários que exigem que estejamos conectados pelo menos algumas horas. Mas, por outro lado, sabemos que a cibercriminalidade está aumentando, e a cada novo invento ou lançamento surge uma nova forma de fraude, roubo de dados ou outros crimes. O problema? Muitos de nós não damos a devida importância à cibersegurança, que é fundamental para nos proteger nos dias de hoje.

Por exemplo, as senhas como ‘123456′, ‘password’ e ‘qwerty’ continuam sendo alarmantemente comuns, apesar dos estudos e recomendações de especialistas para não utilizá-las, pois podem ser decodificadas em questão de segundos e expor os usuários a roubo de identidade, fraudes e outros tipos de ciberataques.

Cíbersegurança O hacker notou que era fácil acessar o servidor - (Foto: Especial)

Qual é o país que decidiu proibir senhas inseguras?

Dado este importante problema, recentemente o Reino Unido legislou contra senhas fracas em dispositivos inteligentes, um passo sem precedentes em direção à melhoria da cibersegurança. De acordo com relatos, esta medida foi tomada precisamente para fortalecer os usuários contra ataques baseados em vulnerabilidades comuns.

De acordo com estudos realizados neste país, mais de 2.500 ataques a dispositivos foram bem-sucedidos com apenas cinco tentativas ou menos, devido ao uso de senhas previsíveis que facilitaram o caminho para os golpistas.

Assim, a partir de agora, os fabricantes que distribuem seus dispositivos com Internet no Reino Unido terão que cumprir regulamentos mais rigorosos, e não será mais permitido que os dispositivos sejam vendidos com senhas padrão conhecidas por sua fraqueza, como ‘admin’ ou ‘12345′.

Além disso, juntamente com a proibição de senhas fracas, esta nova legislação estabelece que os dispositivos devem incluir um rótulo indicando a data limite em que as atualizações de segurança são garantidas, para que os consumidores tenham uma ideia de suas condições de suporte e obsolescência programada. Além disso, os fabricantes devem fornecer canais de contato claros para que os usuários possam relatar qualquer falha ou problema de segurança.

No entanto, enquanto o Reino Unido implementa essas normas pioneiras, a União Europeia também está preparando regulamentações semelhantes com sua Lei de Resiliência Cibernética. No entanto, a UE concedeu aos fabricantes e varejistas um período de transição estendido até 2027, dando-lhes mais tempo para se adaptarem a esses novos padrões de segurança.