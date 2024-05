Día de la madre: 15 mamás chilenas nos cuentan sobre la música y tecnología de audio que comparten en familia

Sing with me. Hispanic young mom and little girl singing together while listening to music with headphones

En Chile el día de la madre se celebrará este domingo 12 de mayo, y para celebrarlo, Harman Kardon nos propuso algo muy entretenido: ver cómo el audio y la música ha marcado a 15 rostros, 15 mamás chilenas del mundo de las comunicaciones, la actuación y la creación de contenido. Y es que no solo ciertas canciones marcan la relación de una madre con un hijo, si no que también el aprender a usar los dispositivos tecnológicos para escucharla. ¿Recuerdas tu primer par de audífonos? ¿Te los regaló mamá? Viajemos en un mar de recuerdos gracias a la tecnología.

PUBLICIDAD

Escuchar música

Nuestra lista de entrevistadas incluyó a Soledad Onetto, Isidora Urrejola, Yamna Lobos, Josefina Fiebelkorn, Rocío Toscano, Vale Carvajal, Renata Bravo, Rosario Bravo, Joyce Catiblanco, Ingrid Parra, Eliana Albasetti, Chiqui Aguayo, Ale del Sante, Nati López y Carla Zunino.

Recordando a mamá y sus enseñanzas

Soledad Onetto, reconocida periodista, de hecho cercana al mundo tecnológico, fue mamá hace poco. Pero también nos compartió un recuerdo de su niñez: “Tengo un nítido recuerdo de discos que tenía mi mamá, que ponía en el tocadiscos. Había uno especial de Cat Stevens que en su caratula salen niños, y sonaba mucho en mi casa”.

Recomendados

“Ella nos enseñó a usar esa tecnología y a poner esa música. Yo la he ayudado a descubrir Spotify y ella ya lo maneja. La música es parte de la vida de todos”, agregó. Para la periodista, Spotify es una de “gran biblioteca de música, de cantantes, de listas, de gustos, de podcast es una maravilla”. “Yo lo disfruto mucho”, cerró. Ella nos comenta conocer Harman Kardon, marca de audio de alta fidelidad y gran calidad. “La tecnología ha llevado a todas la marcas a tener sonidos de altísima fidelidad y eso hace que uno disfrute mucho más la música”, comentó al respecto.

Harman Kardon

Pero también, algunas han heredado algunos gustos musicales de sus madres: “Mi mamá, cuando yo era chica, era muy buena para andar en auto porque vivíamos lejos del colegio (...) Mi mamá cantaba, pero así con la ventana abajo, a todo chancho: Chayanne, las clásicas de la Laura Pausini, Roberto Carlos, bueno Alberto Plaza que hoy día está funadísimo, pero mi mamá ha escuchado a Alberto Plaza”, recuerda Rosario Bravo.

Por otro lado, Renata Bravo heredó el gusto de su mamá por una música especial: “De mi mamá heredé el gusto por la música en italiano, la escuchaba todo el día”. Aunque sus gustos personales, van por otro lado: “Mi playlist favorita de música es la de los 80′ y 90′ en Español y anglo, y la música romántica o cebolla”.

¿La ha heredado a sus hijas? Sí. “Comparto mucha música con mis hijas, sobre todo la de los 80′ y la romántica. En mi casa todo el día hay música y mis hijas ya cantan Diango, Julio Iglesias, Ricardo Montaner”, nos contó entre risas.

Chiqui Aguayo también nos compartió canciones que su madre le presentó. “Mi mamá nos ponía harto a Silvio Rodríguez, a Sabina, y sí, me gustan hasta el día de hoy. Nos puso harto a Serrat también. Y en mis gustos musicales en realidad soy bien popera”, relató. Respecto a su relación musical con su hija “hasta ahora tenemos bien diferenciada la música porque a ella le gusta mucho la música de niños y no le gusta tanto la música de adultos”. “En general yo soy bien popera, pero en realidad que tenga sus propios gustos musicales también es parte de su autonomía. Me gustaría que el día de mañana compartiéramos música”, agregó. La historia se repite.

Carla Zunino también tiene recuerdos musicales con su mamá. “Recuerdo escuchar discos de Luis Miguel, Roberto Carlos y todos esos clásicos en español... aunque también con ella descubrí grupos o artistas clásicos de los 70 como Janis Joplin, Jimmy Hendrix o The Doors que es otro de mis grupos favoritos”. ”¡Estaba completamente enamorada de Jim Morrison!”, nos reveló. También comparte música con sus hijos, eso te lo contaremos más adelante en este mismo artículo.

En audífonos, todos tenemos gustos distintos

Joyce Castelblanco nos señala sobre audífonos que “los audífonos que me encanta usar son más los de cintillo. Los encuentro muy cómodos, no me molestan los oídos, así que principalmente son los de cintillo, aparte que los encuentro como súper onderos”.

¿Escucha música con sus hijos? ¡Por supuesto! “Me encanta que escuchen Queen. Ellos aman Queen. Compartimos ahí tanto la música que les gusta a ellos como la que me gusta a mí. Soy muy de clásicos en inglés y me encanta que disfruten este tipo de música, pero también me encanta compartir la música que ellos escuchan”, agregó.

37 años del LiveAid, el show que cambió la historia de 'Queen' para siempre Captura de Youtube

Eliana Albacetti también es más de audifonos de cintillo. “Uso cintillos porque los que se ponen dentro de la oreja se me caen siempre porque tengo la oreja muy chica. De hecho, en el programa cada vez que me ponen sono siempre se me cae y la muela también se me cae y es estresante”. Respecto a música que comparte con sus hija, nos señala que la pequeña creía que los “Enanitos Verdes” eran música de ahora. “Yo le digo ‘mi amor, estas las he escuchado cuando yo era chica’. Y me encanta que escuche Soda Estereo, Vicentico, Fito Páez, Charly García, todas esas bandas que me parecen alucinantes y a mi hija le encantan, por suerte”, agrega.

Enanitos Verdes

Para Ingrid Parra, los audífonos deben combinar sonido y diseño. “Es muy importante que se escuche bien, pero también es muy importante que se vea bien y que no sea muy grande para que no invada el espacio (al menos para mí)”, nos comenta. Respecto a la música, dice que deja que su hija Emma se exprese sola, y que actualmente está escuchando mucho a “Trini”.

Isidora Urrejola se considera “multi audífonos”. “Uso, bueno, para distintas cosas. Para concentrarme en casa uso los que tienen el cintillo arriba y para el auto, la calle y todo uso los que se meten en la oreja. Así que la verdad es que soy multi audífonos”, nos comentó. A ella le encanta The Beatles y cree que tienen una música “genial para compartir con los niños”.

Conociendo Harman Kardon

Las marcas de audio de gran calidad pueden llamar la atención solo con verlos y obviamente escucharlos. Nos encontramos de hecho, con algunas historias curiosas de Harman Kardon conversando con nuestras entrevistadas.

Harman Kardon Onyx Studio 8

Yamna Lobos nos cuenta entre risas que conoció la marca con una anécdota. “Hace un par de meses mi mamá compró uno (parlante) del modelo Onyx Studio 8 (si no me equivoco) y estuvo como adorno unos días porque era muy tecnológico para ella hasta que le dijimos cómo usarlo. Y ahora, cuando hay que poner música, dice pero conecta el Bluetooth y ¡listo!” , relató. Y esa tendencia de escuchar música en familia “continuará”: “Ahora comparto con mi hija de 3 años música alegre que tenga muchos sonidos para que sienta y perciba estímulos diferentes a través de la música: Socca, salsa, merengue, pop, bachata, música clásica, jazz y reggaeton pero dependiendo de cuál sea”, agregó.

Alejandra del Sante conoce a Harman Kardon desde hace mucho. “Desde sus parlantes, estos equipos grandes cuadrados que existían y que se dejaban fijos en un lugar o en los living de las casas de los papás o de los abuelos, hasta lo que hoy día se transforman en estos parlantes de bluetooth que tienen un audio y una tecnología increíble”.

Con su hijo no comparte tanto el gusto musical, aunque le gustaría que escuchara grandes clásicos del rock. “Con mi hijo no coincidimos tanto en el tipo de música, la verdad. Ellos son un poquitito más reggaetoneros o, no sé, esta música que se escucha hoy en día que yo no la entiendo tanto y coincidimos en música como Los Bunkers. A mí me gustaría que ellos escucharan más como los Beatles o Queen que son como para nosotros los clásicos de siempre y que son como los buenos artistas”, relató.

Harman Kardon

Jose Fiebelkorn vio parlantes de Harman Kardon en casas de amigos. “Los había visto en las casas de mis amigos, ese redondo grande, y me llamaba la atención lo potente que es”, nos comentó. Pero más allá de aquello, ella sabe en qué fijarse en un artículo tecnológico: “En cuanto a los parlantes, me fijo en la batería, es muy importante para mi que tenga una buena duración, y lo segundo es en el volumen y la potencia de los bajos. En los audífonos me gusta que no se caigan y, como los uso para hacer deporte, me gusta que se sujeten bien a la oreja cuando salgo a trotar”, nos señaló.

No heredó mucha música de su mamá, pero ahora le está enseñando para compartir. “Con mi mamá tenemos gustos diferentes. Creo que yo soy la que le muestro música a mi mamá. Música que sé que le va a gustar y que podemos compartir cuando vamos en el auto viajando. Así fue cómo durante mucho tiempo escuchamos juntas un disco de John Legend que se llama “Ordinary People” y lo cantamos de inicio al final”.

Vale Carvajal había conocido la marca hace poco “porque una amiga se compró un parlante Luna y me había contado que le gustó mucho. A mi también me gustó, me pareció simple, liviano y con buena calidad de sonido”. Ella nos plantea un tema no menor, respecto a escuchar música con los hijos: “las canciones de hoy son subidas de tono”.

Harman Kardon

Generar cultura musical en tus hijos

Por eso Vale dedica tiempo a ver qué están escuchando sus hijos, pero también presentarle contenido que a ella le gusta. “La verdad es que a veces se hace difícil nadar contra la corriente de música actual con letras subidas de tono para un niño, porque en el colegio a través de los compañeritos con hermanos más grandes, por ejemplo, van conociendo de todo. Así es que en general no les restrinjo ningún tipo de música, más bien me intereso en escucharlas con ellos para darles la oportunidad de ir preguntando que significan ciertas cosas, que prefiero responderles yo a que sólo lo conversen con sus pares”, nos comenta. “Pero a la vez, intento compartirles también otro tipo de música, como por ejemplo Queen, que me encanta, o música más chilena, Los Tres, los Bunkers, Violeta Parra, etc”, agregó.

Estimulación temprana para niños, ¿Cómo hacerla con música? Little boy having fun and playing wooden toy drum

Rocio Toscano tiene una visión similar, “me rehuso” a que escuchen reggaeton, comentó. “Mis hijos escuchan la música que yo escucho y yo escucho la música que ellos escuchan también. Escuchamos harto Blippi, El Mató a un Policía Motorizado, Los Bunkers, de hecho se saben hartos temas de Los Bunkers, de Los Tres, ¿qué más? Los Rolling Stones, los Beatles, les encantan los Beatles, y esa es la música que escucho yo y que escuchan ellos, nos vamos turnando”. “Me gusta mucho el rock, el rock and roll, el blues, así que les toca aprender de eso, digamos, de buena música. Olvídate que escuchen reggaetón, lo siento, me rehuso”, cerró.

Natalia López apostó por la educación musical desde el embarazo. “Desde que comienza a notarse mi barriguita le he puesto audífonos y le transmito a mi guagüita las bandas que me gustan a mí, a veces le pongo canciones que son cover, en estilo cuna (rie), pero le intento transmitir canciones que me gustan y me hacen sentir bien, si ella las escucha las va a sentir tanto como yo o mi marido, con quien tenemos gustos musicales parecidos”.

La estimulación musical en el embarazo es fundamental para crear conexciones emocional. Foto: Pixabay

“Ahora he estado escuchando bastante a Patrick Watson, que tiene un estilo de música bien tranquilo. También me encanta el pop británico tipo Travis, Keane y ese tipo de música, entonces le he puesto de todo eso un poquito”, nos cuenta.

¿Recuerdas que te señalamos que Carla Zunino también comparte mucha música con sus hijos? “Mis hijos tienen 11 y 3 años por lo que sus intereses musicales son bien distintos. Con el de 3, además de escuchar podcast de cuentacuentos y canciones infantiles de Mazapan o Los Patapelá (que son sus gustos musicales) tengo más posibilidades de escuchar lo que a mi me gusta”, nos revela.

“Últimamente me pide que ponga a Shakira con “Patitos como tu” que es lo que el entiende cuando dice “pa’ tipos como tu” jajajajjaja. También me acompaña escuchando Miranda qué es mi banda favorita y que siempre está de fondo los fines de semana cuando estoy ordenando o preparando picoteo o algo para el almuerzo. ¡Canta todas las canciones!”, agregó.

Junto a FayerWayer y Nueva Mujer, Harman Kardon - Luna estará presente en día de la madre de estas 15 mamás. Gracias por compartir sus historias con nosotros y ¡Feliz día!

¿Y tú? ¿Qué música compartes con tus hijos?