Periódicos acusan a OpenAI y Microsoft de plagio: Los detalles de la demanda que sacude a la IA

Si bien el concepto de inteligencia artificial existe hace décadas, lo cierto es que su masificación vino hace muy poco. En noviembre de 2022 fue lanzado al público ChatGPT, un chatbot que con los meses de volvió una herramienta con capacidad de comprensión y generación de texto cada vez más popular alrededor del mundo. Tal fue su impacto mundial que incluso la Real Academia Española aceptó oficialmente el verbo gepetear , correspondiente a la acción de buscar una respuesta en la IA de OpenAI.

PUBLICIDAD

Así las cosas, entre 2023 y 2024 ChatGPT ha experimentado diversas actualizaciones y polémicas, como el despido de su CEO Sam Altman y su posterior recontratación, y también algunas demandas por plagio de contenidos y por usar informaciones para entrenar a su chatbot sin antes haber pagado por los derechos correspondientes.

¿Por qué los diarios de Estados Unidos están demandando a OpenAI?

Las demandas contra las compañías líderes en inteligencia artificial no son nuevas. Ya en diciembre veíamos cómo medios españoles decidieron sumarse a una demanda del New York Times contra OpenAI y Microsoft por el entrenamiento de sus chatbots. Y ahora son otros ocho los periódicos estadounidenses que decidieron iniciar acciones legales contra las empresas fundadas por Sam Altman y Bill Gates.

Recomendados

Así, la demanda acusa a ambas compañías de violar derechos de autor al utilizar sus artículos para entrenar tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT y Copilot. El recurso fue presentado en un tribunal federal de Nueva York, e involucra a reconocidos medios como The New York Daily News y The Chicago Tribune, ambos pertenecientes a Alden Global Capital, el segundo mayor grupo periodístico del país.

Tal como indican los documentos judiciales, los demandantes alegan que OpenAI y Microsoft habrían extraído millones de artículos protegidos sin su consentimiento ni tampoco compensación alguna , con el fin de entrenar sus productos de IA generativa. Esta práctica, argumentan, infringe las leyes de derechos de autor y daña la integridad de los medios afectados.

Al respecto, en respuesta a las acusaciones OpenAI emitió un comunicado oficial en el que, sin abordar directamente las afirmaciones, aseguraba que la compañía toma medidas rigurosas para apoyar a las organizaciones de noticias y que a su vez mantiene asociaciones constructivas con varios medios globales. Sin embargo, no se refirió a las acusaciones.

Tal como mencionábamos, esta no es la primera vez que OpenAI enfrenta acusaciones similares; en diciembre, The New York Times también demandó a la compañía por razones parecidas, instancia en la que OpenAI defendió su práctica de usar información pública, incluyendo artículos periodísticos, como parte legítima de su operación. ¿En qué terminará todo esto? Pues está por verse.