¿Buscas dibujar aprovechando la IA? Estas son 6 opciones para dar rienda suelta a tu creatividad

La inteligencia artificial generativa (IAG) está transformando la forma en que las personas crean contenido en internet, desde escribir y dibujar hasta componer música y generar código. Con su capacidad para aprender de grandes conjuntos de datos y generar contenido original y creativo, está abriendo nuevas posibilidades para la expresión personal y la colaboración en línea.

Ahora, el mundo de la IA generativa, en lo que respecta a la creación de imágenes, está en auge. Lo que antes parecía ciencia ficción, como DALL-E 2, ahora se ha convertido en una realidad accesible con numerosas herramientas que permiten convertir tus ideas visuales en algo tangible de forma fácil y sorprendente.

Este artículo te presenta un resumen de las mejores IA para crear imágenes disponibles en la actualidad, detallando sus características principales y cómo utilizarlas:

Recomendados

1. Freepik Pikaso: gratis y precisa

Freepik Pikaso es una herramienta gratuita y fácil de usar. Te permite realizar un boceto sencillo para indicarle a la IA la estructura de la imagen que deseas.

2. Midjourney: versátil y realista

Midjourney es ideal por su gran versatilidad. Puedes crear desde logos y pósters hasta imágenes hiperrealistas e incluso cómics. Funciona escribiendo “/imagine” seguido de un texto descriptivo. La IA generará 4 imágenes. Está disponible en https://midjourney.com/ y tiene un costo a partir de $10 al mes.

3. DALL-E 2 y DALL-E 3: la revolución de OpenAI

OpenAI ha revolucionado el campo con DALL-E 2 y DALL-E 3. La integración con ChatGPT Plus, prompts más claros y la posibilidad de mezclar imágenes y crear secuencias son algunas de sus ventajas. Puedes acceder a DALL-E 2 de forma gratuita si eres seleccionado [se quitó una URL no válida]. DALL-E 3 se encuentra integrado en ChatGPT Plus, que tiene un costo de $20 al mes.

4. Generador de imágenes de Designer (Microsoft): gratuito y potente

Gracias a la alianza entre OpenAI y Microsoft, puedes acceder de forma gratuita a tecnología de vanguardia con el Generador de imágenes de Designer. Funciona de manera similar a DALL-E 2, escribiendo una descripción detallada de la imagen deseada.

5. Artbreeder: crea personajes únicos

Artbreeder es ideal para crear personajes con diferentes estilos y características. Combina y muta imágenes existentes para darte resultados novedosos. Puedes probarlo gratis con limitaciones en https://artbreeder.com/. Los planes de pago comienzan desde $5 al mes.

6. Imagen de Stable Diffusion Online: fotorrealismo para todos

Stable Diffusion Online genera imágenes fotorrealistas a partir de cualquier texto. Solo debes escribir una descripción detallada de lo que deseas. Encuéntralo en https://stablediffusionweb.com y úsalo de forma gratuita.

7. Dream by Wombo: crea arte desde tu móvil

¿Quieres crear arte desde tu celular? Dream by Wombo es una aplicación disponible para iOS y Android. Simplemente escribe el objeto que deseas dibujar y selecciona un estilo artístico. La encuentras en https://www.wombo.ai/. Disfruta de la versión gratuita con limitaciones o explora sus planes de pago a partir de $4.99 al mes.

8. Ideogram AI: integra texto en imágenes de forma creativa

Ideogram AI se especializa en combinar texto e imágenes de manera innovadora. Puedes subir una imagen y escribir el texto que deseas integrar. Visita su página web https://ideogram.ai/ para probarlo gratis con limitaciones. Los planes de pago comienzan desde $8 al mes.

Algunos consejos para aprovechar al máximo las IA para crear imágenes son los siguientes:

Explora las distintas herramientas y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo y necesidades.

La mayoría ofrece opciones gratuitas para comenzar, pero también planes de pago con mayor capacidad.

Busca tutoriales y guías para sacarle el máximo provecho a cada IA.

¡Anímate a experimentar y libera tu creatividad con la ayuda de la Inteligencia Artificial!