¿La adaptación perfecta? Fallout es la segunda serie más vista en Amazon en todos los tiempos

Fallout llegó hace algunas semanas a Amazon Prime Video y, como se previó desde que salió al aire (Más allá de nuestras legítimas dudas de cómo se podría adaptar un juego tan complejo), ha sido un éxito rotundo. Se ha hablado mucho del impacto de la serie en la franquicia, pero ahora Amazon ha revelado las cifras oficiales y son demoledoras: más de 65 millones de espectadores en sus primeros 16 días en la plataforma.

Un éxito rotundo, pero con algunas dudas

Si bien, la cantidad de espectadores es impresionante, Amazon no ha especificado cómo contabiliza a los mismos. No se sabe si se considera a alguien que ve media hora, un episodio completo o toda la temporada. A pesar de esta falta de claridad, la cifra sigue siendo enorme.

Según Variety, Fallout ha pasado de ser uno de los tres programas más vistos de Amazon a ser el segundo de todos los tiempos. Además, se ha convertido en el programa más visto en la categoría de edad de 18 a 34 años, y el 60% de la audiencia proviene de fuera de los Estados Unidos, con especial éxito en Reino Unido, Francia y Brasil.

Temporada 2 confirmada y futuro prometedor

No es de extrañar que, con estas cifras, la temporada 2 de Fallout se haya confirmado poco más de una semana después del estreno de la primera. Ver que Amazon no solo ha hecho tremenda justicia a la franquicia -y de paso, demostró que sí se pueden hacer buenas series a partir de videojuegos, tal como en Max con The Last Of Us-, sino que también ha conquistado a fans nuevos y antiguos, es algo que alegra a los seguidores de la saga.

Como ya he comentado en otras ocasiones, creo que Microsoft y Bethesda han perdido una gran oportunidad al no tener algo nuevo que ofrecer a los jugadores en este momento. Si bien la actualización de Fallout 4 para la nueva generación ha sido recibida con opiniones mixtas, los nuevos jugadores tienen un catálogo anterior extenso para disfrutar.

En definitiva, Fallout en Prime Video ha sido un éxito rotundo, y su futuro parece prometedor. Solo queda esperar para ver qué nos deparan las próximas temporadas.