Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo: ¿Cuáles empresas dirige?

Nacido el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Jeff Bezos logró amasar una gran fortuna gracias a una idea concebida en su garaje, y que terminó por convertirse en una de las plataformas de venta al por menor más grandes y exitosas del mundo. ¿Adivinaron? Así es, hablamos de Amazon, compañía que vio la luz en 1994 en Seattle y que inicialmente sería una librería online, pero que rápidamente logró diversificar su oferta y ampliarse a todo tipo de productos.

Pero Bezos no sólo construyó su fortuna con Amazon . De hecho, el empresario tiene una larga data de compañías, con las que este año logró posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes y Bloomberg, con un patrimonio que supera los 200.000 millones de dólares.

¿Qué empresas dirige Jeff Bezos?

Tal como adelantábamos, sin dudas la empresa más importante de Bezos es Amazon , actual plataforma líder en el comercio digital internacional. Y es que dicha compañía, además de vender productos, ha adquirido importantes empresas para así diversificar su oferta: Entre ellas destacan Twitch, Alexa, y Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Además, Amazon controla Amazon Web Services, dedicada a los servicios de computación en la nube, y decidió entrar al mercado de los supermercados con la adquisición de Whole Foods en 2017.

En cuanto a la carrera espacial privada, Bezos es un competidor bastante activo. En los 2000 fundó Blue Origin, su compañía de transporte aeroespacial que ha realizado múltiples lanzamientos y vuelos espaciales exitosos. De hecho, en 2021 Bezos viajó al espacio en la nave New Shepard, y a la fecha Blue Origin cuenta con millonarios contratos con la NASA, haciéndole la competencia directa a SpaceX de Elon Musk.

En cuanto al mundo de las inversiones, Bezos está presente con Bezos Expeditions, con un portafolio que incluye inversiones en gigantes digitales como AirBnb, Uber, y X (anteriormente Twitter). Curioso, ¿no?

Y eso no es todo. En 2013, Bezos adquirió personalmente The Washington Post por 250 millones de dólares, demostrando su interés por controlar los medios de comunicación tradicionales. Junto a ello, Bezos también ha orientado parte de su fortuna a causas filantrópicas a través del Bezos Day One Fund y el Bezos Earth Fund, comprometiendo miles de millones para apoyar a familias sin hogar, educación y el cambio climático.