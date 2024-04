Breaking Bad, Friends y The Wire | Composición

Desde siempre, las series de TV han sido aclamadas por millones de espectadores. En los inicios de la televisión existían las series emitidas en vivo, y con el correr de los años avanzaron a producciones mucho más complejas y diferidas. Ya el resto es historia. El final de MASH* en 1983 atrajo a más de 105 millones de espectadores sólo en Estados Unidos, con un récord que duró décadas. Y hoy, las series son de alcance global. Capítulos de fenómenos masivos como Game of Thrones o Stranger Things superan los 10 millones de espectadores en todo el mundo, y son tema de conversación cada vez que una nueva temporada sale a la luz.

PUBLICIDAD

Nos gustan tanto que podemos pasar horas y horas mirando capítulos , lo que el streaming ha simplificado y ya para los tiempos de hoy eso no es nada extraño. Maratonear es un hábito inserto en nuestra sociedad, ya sea con nuevos estrenos o viendo las mismas series de siempre. Y es en ese contexto que nos preguntamos: ¿Cuál es la serie más adictiva de todos los tiempos? Pero no queremos responder con estadísticas, más bien queremos que la inteligencia artificial lo haga.

Cuál es la serie más adictiva de todos los tiempos según Copilot

Partimos consultándole a la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, cuál es según su base de datos la serie más adictiva de todos los tiempos. A lo que respondió que basándose en su conocimiento, no le sería difícil proponer un ranking.

Recomendados

“En el vasto mundo de la televisión, algunas series han logrado cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. Estas historias han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva y han mantenido a los espectadores pegados a sus pantallas durante años”, partió diciendo la IA.

De esta forma, el chatbot ubicó a Breaking Bad (2008–2013) como la serie más adictiva de todos los tiempos . “La tensión, los giros argumentales y la evolución de los personajes la convierten en una experiencia cautivadora. A medida que Walter se sumerge en el oscuro mundo del crimen, los espectadores quedan atrapados en su viaje hacia la autodestrucción, explica.

Luego, propone que el segundo lugar es para Game of Thrones (2011–2019) , debido a que “cada temporada es un torbellino de emociones, y los giros inesperados mantienen a los espectadores en vilo”. El tercer lugar es para una serie que “a través de múltiples temporadas, los personajes se entrelazan en una red de corrupción, poder y desesperación. No hay héroes ni villanos, solo personas tratando de sobrevivir en un mundo implacable”. ¿Adivinaron? Así es, hablamos de The Wire .

“Estas series no solo nos entretienen; también nos desafían, nos hacen reflexionar y nos sumergen en mundos completamente diferentes. Así que, si buscas una experiencia televisiva adictiva, no puedes equivocarte con estas joyas de la pantalla chica”, termina diciendo Copilot.

'Breaking Bad' Foto: Reprodução Netflix

Cuál es la serie más adictiva de todos los tiempos según ChatGPT

En el caso de la IA de OpenAI, la respuesta no deja de sorprendernos, ya que se trata de una serie que Copilot no mencionó. ¿Adivinan? Es una serie que “ha destacado consistentemente como un fenómeno cultural y una fuente de adicción para los espectadores de varias generaciones: Friends ”.

“A pesar de haber concluido hace más de dos décadas, Friends continúa siendo un pilar en el mundo del entretenimiento, resonando a través de múltiples plataformas y generaciones de fans”, complementa ChatGPT.

En segundo lugar ubica a Game of Thrones , debido a su “alcance global y que se convirtió en un fenómeno televisivo, atrayendo a millones de espectadores cada semana constantemente especulando y debatiendo sobre los posibles desenlaces”.

Y al último aparece la ya bien valorada Breaking Bad , que “ha influido en numerosas otras series y ha sido ampliamente discutida en términos de su moralidad compleja y su detallada representación del crimen y la desesperación”.

Friends es una de las series favoritas de los espectadores. Friends es una de las series favoritas de los espectadores. / Foto: Instagram @friends

Cuál es la serie más adictiva de todos los tiempos según Gemini

Por último pero no por eso menos importante, fue el turno de hacerle la misma pregunta a la inteligencia artificial de Google: Gemini. Y como si se tratara de un chiste, esta IA propuso a otra producción en este top de series más adictivas.

Y es que en primer lugar ubicó a The Wire (2002-2008), una “serie de drama criminal de HBO, aclamada por la crítica, que ofrece una mirada realista y compleja a la vida en las calles de Baltimore, Maryland. Su trama realista, sus personajes multidimensionales y su crítica social la convierten en una serie que te invita a reflexionar y a cuestionar tus propias ideas”.

“La inteligencia artificial la reconoce como la serie más adictiva de todos los tiempos por su profundidad, su realismo y su capacidad para generar un impacto duradero en la audiencia”, añade.

Nuevamente en segundo lugar aparece Juego de Tronos (2011-2019). Y, en este caso, “la inteligencia artificial la destaca por su construcción de mundos, su desarrollo de personajes y su capacidad para generar emociones fuertes en la audiencia”.

Y por último a la ganadora de Copilot; Breaking Bad, cuyo “ritmo trepidante, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus giros inesperados la convierten en una serie que te atrapa desde el primer episodio. La inteligencia artificial la reconoce como una de las series más adictivas por su capacidad para generar suspense, mantener la tensión y sorprender a la audiencia constantemente”.

Con todo, “la adictividad de una serie de televisión es una experiencia subjetiva que depende de los gustos y preferencias individuales”, aclara Gemini.