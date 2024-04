Steve Jobs firma en 1983 una carta donde explica por qué no da autógrafos y se subasta por una fortuna

Hoy les traemos la extraña conclusión de una historia que ya hemos abordado en más de una ocasión aquí en FayerWayer. Se trata de una anécdota torcida, pero también una pieza de historia antigua para las tecnologías de la información, en donde descubrimos a mayor detalle la personalidad de Steve Jobs, debido a un curioso acto que cometió hace casi cuatro décadas.

Los pormenores del hecho y la carta en cuestión que protagoniza la noticia ya los explicamos a mayor profundidad en un artículo dedicado de lleno a ello, revisitado por última ocasión el pasado mes de marzo de 2023.

Imagen: The Steve Jobs Archive | Steve Jobs, CEO de Apple en su periodo como jefe de NEXT.

A grandes rasgos. Hace bastantes años Steve Jobs, en su rol como CEO de Apple, terminó redactando (y firmando) una carta en donde le explicó a alguien por qué se niega usualmente a regalar autógrafos. Así que naturalmente esa pieza de papel se convirtió en objeto de culto.

De modo que era sólo cuestión de tiempo para que alguien la pusiera en venta.

Carta de Steve Jobs sobre su negación a los autógrafos se subasta por una cifra millonaria

En una subasta realizada hace muy poco por la casa RR Auction, una carta firmada por el cofundador de Apple, Steve Jobs, en la que rechaza firmar un autógrafo, se vendió por la impresionante cifra de casi medio millón de dólares.

Tal como lo describe la casa de subastas la misiva, fechada el 11 de mayo de 1983, está dirigida a un tal L. N. Varon y en ella, el cofundador de la compañía responsable de la Mac explica cortésmente que no firma autógrafos.

Paradójicamente, su propia rúbrica aparece al pie de la página, lo que con el paso del tiempo la terminó convirtiendo en un objeto de colección de gran valor:

Imagen: RR Auction | Steve Jobs - Carta.

“Estimado señor M. Varon”, dice la carta. “Me siento honrado de que me escribas, pero me temo que no firmo autógrafos”, es el breve mensaje de esta pieza de papel que se convirtió en leyenda.

De modo que la casa RR Auction, con sede en Boston terminó poniendo esta pieza de historia bajo una dinámica de subasta. El papel se encuentra en buenas condiciones, con una pequeña mancha en el área inferior en blanco. De modo que de inmediato inició una violenta guerra de pujas.

La firma de Jobs, así como otros objetos coleccionables y productos relacionados con la primera era de Apple, alcanzan con frecuencia precios exorbitantes en las subastas y está no fue la excepción, de hecho superó cualquier expectativa preconcebida.

Al final de proceso la carta se vendió por USD $479.939. Así que se convierte en otro testigo de cómo la visión y genio creativo de Jobs continúan inspirando a generaciones de innovadores y empresarios con mucho dinero de sobra.