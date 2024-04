Shock en Springfield: Productor de Los Simpson pide perdón por la partida de un icónico personaje

Si hablamos de series animadas, Los Simpson es un infaltable para grandes y chicos. Y es que la familia amarilla ha logrado trascender en el tiempo, con personajes que perduran desde 1989 y por más de treinta temporadas. De hecho, es la serie de TV más longeva en la historia de Estados Unidos, y una de las más vistas a nivel - casi - mundial. Por eso, si un personaje muere, lo sentimos todos. Y justamente eso fue lo que pasó esta semana.

¿La razón? Recientemente se emitió un episodio que ha dejado a la audiencia atónita por la repentina pérdida de Larry the Barfly, un habitual en el fondo de la taberna de Moe. Tras ello, el mismísimo Tim Long, uno de los productores ejecutivos de “Los Simpson”, salió a pedir disculpas a los fanáticos.

Larry the Barfly

Los Simpson acaba con un icónico personaje

En el episodio llamado “Cremains the Day”, los espectadores presenciaron la inesperada muerte de Larry Dalrymple, conocido como Larry the Barfly, un personaje que ha estado en la serie desde sus inicios, por si no lo habías notado.

Así, la muerte ocurrió en su escenario habitual, la taberna de Moe, y fue seguida por escenas del funeral a las que asistieron personajes principales como Homero, Moe, Lenny y Carl. A lo largo del servicio, se reveló cuán poco sabían los amigos sobre Larry, lo que llevó a Homero a cuestionarse la calidad de su amistad.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, y muchos recurrieron a X (anteriormente Twitter) para expresar su sorpresa y tristeza. Un fanático expresó su necesidad de “un minuto” para procesar la noticia antes de la transmisión del episodio, mientras que otros comentaron sobre aspectos del personaje y la trama que sentían que se habían dejado sin resolver.

Tras ello, ante la reacción de los fanáticos, Tim Long se disculpó en una entrevista con TMZ, afirmando que lamentaba que el episodio hubiera causado tanta tristeza. Sin embargo, también expresó su satisfacción por el hecho de que los fanáticos tomaran el episodio en serio, lo que, según él, refleja el profundo cariño que aún sienten por la serie.

A la vez, Long dijo que la muerte de Larry estaba destinada a ser impactante, a pesar de que el personaje nunca tuvo su “gran momento” en la serie. Con todo, para bien o para mal, lo cierto es que esta partida nos dolerá algún tiempo.