Así sería el increíble videojuego de mundo abierto de El Joker de Joaquín Phoenix

Los videojuegos hechos por fans, también conocidos como fan-games o fangames, son juegos creados por aficionados sin el apoyo oficial de la empresa desarrolladora del juego original. Estos juegos se basan en franquicias, personajes o mundos ya existentes, y son desarrollados por fans con pasión y dedicación, utilizando herramientas y recursos propios.

Existen muchos tipos de fan-games, que van desde simples remakes o reimaginaciones de juegos clásicos hasta juegos completamente nuevos que amplían el universo de la franquicia original.

Y el aclamado Joker de Joaquin Phoenix no solo busca conquistar el cine con su secuela que llegará este año, sino que también parece estar listo para invadir el mundo de los videojuegos con un título de mundo abierto desarrollado por un fanático del Príncipe Payaso del Crimen.

El juego, titulado simplemente The Joker, ha sido creado por el canal de YouTube Teaser Play utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5. Forma parte de una serie de experimentos del canal donde imaginan cómo sería un videojuego basado en la película de 2019.

Un homenaje fiel a la película

Lo más destacable del proyecto es que Teaser Gameplay no solo ha logrado recrear el estilo visual y los escenarios de la película de Todd Phillips, sino que también ha conseguido representar con precisión los movimientos que realiza Joaquin Phoenix en su interpretación del Joker.

Tal y como se muestra en el video, el juego se plantearía como una propuesta al estilo Grand Theft Auto, con un enorme mundo abierto, escenarios de todo tipo por explorar y enfrentamientos o asesinatos con armas de fuego.

¿Y se podrá jugar?

El tráiler del juego ha dejado un gran sabor de boca entre los fans, mostrando un concepto muy interesante para un juego que sería una completa contraposición al estilo de la saga Batman Arkham. Sin embargo, es muy probable que solo quede en una idea y no llegue a materializarse.

Para quienes no lo conozcan, Teaser Play es un canal dedicado a crear tráilers de conceptos de películas en videojuegos. En el pasado, han realizado videos con ideas para juegos de Shrek, God of War, Parque Jurásico e incluso un juego de terror basado en IT.

¿Un futuro incierto para el videojuego del Joker?

Tras el reciente fracaso de Suicide Squad: Kill the Justice League, es poco probable que Warner Games esté interesada en desarrollar nuevos videojuegos relacionados con Batman en un futuro cercano, y mucho menos una propuesta alternativa como un mundo abierto protagonizado por el Joker.

A pesar de las pocas probabilidades de que este fanmade se convierta en realidad, el proyecto de Teaser Play es un homenaje impresionante a la película de Joaquin Phoenix y una muestra de la creatividad y el talento de los fans del mundo de los videojuegos.