Elon Musk utiliza estos dos videojuegos para descansar y conseguir inspiración para el trabajo

Hace rato que el mundo de los videojuegos ha dejado de ser un pasatiempo exclusivo para niños y jóvenes. No solo eso, cada vez son más las celebridades y figuras de renombre internacional que se han declarado fans de este tipo de entretenimiento. Algunos de ellos, incluso, encuentran en los videojuegos una forma de desestresarse y relajarse después de un largo día de trabajo.

Henry Cavill, por ejemplo, es un gran aficionado a los videojuegos, especialmente a World of Warcraft y The Witcher 3: Wild Hunt. Ha declarado que jugar le ayuda a desconectar del estrés y a relajarse después de un día de filmación. Megan Fox también es una ávida jugadora y entre sus favoritos se encuentran Halo y Call of Duty. Ha dicho que disfruta de la competencia y la adrenalina que le brindan los videojuegos.

Y otro que también se puede definir como un gamer es Elon Musk, el magnate sudafricano y una de las figuras más influyentes del mundo que no deja de sorprender con sus opiniones, empresas y estilo de vida. Su día a día, lleno de retos y responsabilidades, podría parecer agotador. Sin embargo, ¿cómo combate el estrés este genio multimillonario? La respuesta no es tan diferente a la de millones de personas: la lectura y los videojuegos.

Los videojuegos favoritos de Elon Musk

¿Qué juegos disfruta Elon Musk? Entre sus favoritos encontramos clásicos como Warcraft: Orcs & Humans, la primera entrega de la legendaria saga; Civilization o The Ancient Art of War, un juego de estrategia en tiempo real de 1984. Estos títulos no solo le sirven para descansar de su ajetreada vida, sino que también son fuente de inspiración para sus decisiones empresariales, como lo describe Walter Isaacson en la biografía autorizada del magnate. A estos clásicos se suma Elden Ring, la reciente joya de FromSoftware.

Los juegos de FromSoftware, con su exigente dificultad y su apasionada comunidad, han dado lugar a todo tipo de retos autoimpuestos por los jugadores. Uno de los últimos en sorprendernos fue el streamer español Silithur, quien logró la increíble hazaña de superar Elden Ring utilizando código morse. Su hazaña no solo impactó a la comunidad, sino que llegó a oídos del mismísimo Elon Musk, quien lo mencionó en Twitter.

Musk citó un video en el que se ve a Silithur superando el jefe final del juego, comentando que “la batalla final es hermosa, pero fácil”, y lo desafió a hacerlo contra Malenia, uno de los jefes más difíciles del juego. Silithur no dudó en aceptar el reto y compartió su combate contra Malenia, superando con creces las expectativas del dueño de la red social. Una victoria inspiradora que demuestra el poder de los videojuegos para unir personas y superar retos, incluso a un genio como Elon Musk.

Elden Ring: Una fuente de inspiración para Musk y Silithur

La historia de Musk y Silithur demuestra que Elden Ring no solo es un juego desafiante, sino también una fuente de inspiración para personas de todo tipo. Para Musk, el juego representa un reto intelectual y una fuente de ideas para sus negocios. Para Silithur, fue la oportunidad de demostrar su habilidad y de inspirar a otros a perseguir sus metas, incluso las más difíciles.