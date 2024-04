¿Tu nuevo SSD M.2 no funciona? Acá te ayudamos a encontrar la solución

Los discos SSD M.2, también conocidos como SSDs NVMe o PCIe, son un tipo de unidad de estado sólido que se ha vuelto muy popular en los últimos años debido a su alto rendimiento, tamaño compacto y bajo consumo de energía.

A diferencia de los discos SSD tradicionales que utilizan la interfaz SATA, los SSD M.2 se conectan directamente a la placa base a través de la ranura M.2, lo que les permite aprovechar las ventajas de la interfaz PCIe o NVMe. Esto se traduce en velocidades de lectura y escritura mucho más rápidas, llegando a superar los 3.500 MB/s en algunos modelos.

Ahora, si emocionado por la velocidad y el rendimiento que te promete has comprado un nuevo SSD M.2, pero al instalarlo en tu computador la desilusión te invade ya que la placa base no lo detecta, no te preocupes. Este problema es más común de lo que piensas y en la mayoría de los casos tiene una solución sencilla.

Con la información de este artículo que recogimos desde Hardzone, te iremos ayudando paso a paso para que logres que tu nuevo disco funcione a la perfección:

1. Compatibilidad: ¿Tu placa base y el SSD son compatibles?

Antes de entrar en pánico, asegúrate de que tu placa base sea compatible con el SSD M.2 que has comprado. No basta con que ambos tengan el mismo formato M.2, también es crucial que la interfaz coincida. Por ejemplo, un SSD M.2 PCIe NVMe no funcionará en una placa base con interfaz SATA. ¿Cómo verificar la compatibilidad?

Consulta el manual de tu placa base o la página web del fabricante .

o la . Busca en la sección de soporte la información sobre los tipos de SSD M.2 compatibles.

2. Actualización de la BIOS: Un paso que no debes olvidar

Incluso si estás seguro de la compatibilidad, actualizar la BIOS de tu placa base a la última versión puede mejorar la detección de dispositivos y solucionar problemas de compatibilidad. Actualizar la BIOS es un proceso sencillo y generalmente seguro.

3. ¿El SSD aparece en la BIOS pero no en Windows?

Si el SSD aparece en la BIOS pero no en Windows, significa que el dispositivo está funcionando correctamente, pero necesita ser formateado y particionado para que Windows lo reconozca.

Pasos para formatear y particionar el SSD:

Accede a la herramienta Administración de discos de Windows.

de Windows. Localiza el SSD que aparece como espacio no asignado .

que aparece como . Haz clic derecho sobre el espacio en negro y selecciona “Nuevo volumen simple...” .

. Sigue las instrucciones del asistente para asignar un tamaño de partición y una letra de unidad.

4. Problemas de instalación: Verifica la conexión física

Asegúrate de que el SSD M.2 esté instalado correctamente en la ranura M.2 de tu placa base.

Comprueba la orientación: El SSD solo puede conectarse en un sentido.

El SSD solo puede conectarse en un sentido. Presiona firmemente: Asegúrate de que el SSD esté bien encajado en la ranura.

Asegúrate de que el SSD esté bien encajado en la ranura. Limpia los contactos: Si la placa base no es nueva, limpia los contactos del zócalo M.2 y del SSD para eliminar la suciedad.

5. Prueba en otro zócalo M.2 (si tu placa base lo permite)

Algunas placas base tienen varios zócalos M.2. Si es tu caso, prueba instalar el SSD en otro zócalo para descartar problemas con el zócalo original.

6. Problemas con el voltaje: Un caso más complejo

Si has probado todas las soluciones anteriores y el SSD sigue sin detectarse, es posible que haya un problema con el voltaje del controlador PCIe o del chipset. Este problema requiere conocimientos técnicos y herramientas específicas para diagnosticarlo y solucionarlo.

7. ¿Y si nada funciona? SSD defectuoso o placa base averiada

En el peor de los casos, es posible que el SSD M.2 esté defectuoso de fábrica o que haya un problema con la placa base. Para descartar un SSD defectuoso:

Prueba el SSD en otro computador

Si funciona en otro computador el problema está en la placa base.

Si sospechas de un problema con la placa base:

Consulta el manual de la placa base para obtener información sobre la garantía.

Contacta con el fabricante de la placa base para obtener asistencia técnica.

Recomendaciones adicionales

No compres SSD M.2 de segunda mano: El riesgo de adquirir un dispositivo defectuoso o con un ciclo de vida útil corto es alto.

El riesgo de adquirir un dispositivo defectuoso o con un ciclo de vida útil corto es alto. Compra tu SSD M.2 en tiendas de confianza: Asegúrate de que la tienda ofrezca garantía y devoluciones.

Asegúrate de que la tienda ofrezca garantía y devoluciones. Verifica las características del SSD: Antes de comprar, asegúrate de que el SSD tiene la velocidad, capacidad y tipo de interfaz que necesitas.

Siguiendo estos pasos y con un poco de paciencia, podrás solucionar el problema del SSD M.2 que no funciona