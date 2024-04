“Somos unos pensadores lentos al lado de la IA”: la alarmante opinión de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

Bill Gates no lo piensa dos veces para encender sus micrófonos y hablar sobre los temas que más domina en su propio podcast, Unconfused Me. Últimamente aborda una temática que a todos nos convoca: la inteligencia artificial. Y justo cuando opinaba sobre los riesgos que tiene el avance de esta tecnología, emitió una opinión cuanto menos llamativa.

El cofundador de Microsoft habló sobre el temor de la cantidad de trabajos que la IA se llevará por delante, al ser una herramienta que avanza a pasos agigantados y en tiempo récord. De hecho, dice que hasta podría quitarle su actual labor como filántropo, ya que los mecanismos de aprendizaje automático son más eficaces que un humano, cuando ejecutan la búsqueda de soluciones a un inconveniente.

A Bill Gates no le gustaría que una inteligencia artificial lo reemplace. Dice que se divierte trabajando y que piensa que le inyecta un toque de corazón a las cosas que hace en esa búsqueda de un mundo mejor. Pero, según lo que él mismo ha visto de la IA, piensa que se queda rezagado con respecto a la tecnología.

“Me hace mucha ilusión que, oye, soy bueno trabajando en la malaria y en la erradicación de la malaria, y consiguiendo gente inteligente y aplicando recursos a eso”, dijo en una charla con Sam Altman, CEO de OpenAI y creador del ChatGPT.

“Cuando la máquina me dice: ‘Bill, vete a jugar al pickleball, yo me encargo de la erradicación de la malaria. No eres más que un pensador lento’, entonces es algo filosóficamente confuso”, añade el magnate estadounidense, según reseña El Confidencial.

Cifras alarmantes sobre el reemplazo de humanos por inteligencia artificial

El medio antes mencionado cita un informe de Ben Goertzel, a quien califica como uno de los mayores expertos en materia de inteligencia artificial. Este analista sostiene, firmemente, que la IA reemplazará el 80% de los trabajos en el mundo.

Goertzel lo ve como algo positivo para el futuro de la humanidad, ya que las personas tendrán que “encontrar mejores cosas que hacer con su vida que trabajar para ganarse la vida”, en referencia a que lo económico, al parecer no será un problema dentro de 20 años.

El reto está en el mundo actual, en el que se necesita de un trabajo para sobrevivir. “El problema que veo es en el período intermedio, cuando las IAs hagan que el empleo humano sea obsoleto. No sé cómo resolver los problemas sociales que eso implicará”, dijo Ben Goertzel.