La historia de Kerem Albayrak: pasó de amenazar a Apple con un hackeo masivo a dirigir una empresa de ciberseguridad

“Catch Me If You Can” del 2002, es una película protagonizada por Tom Hanks y Leonardo DiCaprio que cuenta la historia de un brillante estafador, que se termina convirtiendo en un agente del FBI que evita el fraude financiero. La historia se hizo real, pero en la era digital con Kerem Albayrak, un analista tecnológico que amenazó a Apple con un hackeo masivo, a sus 22 años, y ahora dirige una empresa de ciberseguridad.

De acuerdo con un informe de Daily Mail, Kerem Albayrak amenazó a Apple en el 2019 con el hackeo de 382 millones de cuentas de iCloud. En ese momento, trabajando para la mafia turca, el joven experto en la tecnología logró vulnerar los escudos de seguridad de Apple.

Sus amenazas no eran falsas. Después de contactarse con Apple para pedir un jugoso rescate para no hackear las cuentas amenazadas, desde el gigante de Cupertino lo ignoraron y comenzó a ejecutar las violaciones a la seguridad de algunas cuentas, con la intención de extorsionar a la firma que dirige Tim Cook.

Apple hizo lo correcto y se contactó con las autoridades de Inglaterra, que es desde donde venía la vulnerabilidad y atraparon al chico. Tuvo una sentencia de 2 años de cárcel y 300 horas de trabajo comunitario.

Pagó su deuda ante la justicia y sus conocimientos rápidamente llamaron la atención de las empresas tecnológicas. Applesfera reseña que la empresa OPAC Global, que se dedica a luchar contra las estafas bancarias, lo contrató como su director.

Ahora, tal cual lo hizo el personaje de Leonardo DiCaprio en la película mencionada, Kerem Albayrak dedica sus amplios conocimientos en materia de ciberseguridad y hackeo, para luchar contra el fraude financiero, que es una de las áreas tecnológicas en donde el robo de datos termina directamente en hurto de altas sumas de dinero.