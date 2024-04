La crisis de Elon Musk: ¿Por qué anunció el despido de 14.000 empleados de Tesla?

Tesla, la compañía de automóviles eléctricos fundada en 2003, no está viviendo sus mejores días. Y es que luego de presentarse como una solución innovadora para la necesidad de las personas, con su alto rendimiento y capacidad de conducción autónoma, la realidad demostró que esto no era tan cierto. Muchos de sus compradores no están satisfechos con su compra, además de los retrasos que han ido enlodando el nombre de la empresa de Elon Musk. ¿El mayor problema? Sus acciones han caído casi un 9% en el primer trimestre del año, con 386.810 vehículos entregados, comparado con los 423.000 del mismo período del año anterior.

En consecuencia, Musk anunció en un memorando interno que el despido oficial de aproximadamente 14 mil trabajadores, lo que representa más del 10% de su plantilla global y que ocurre ad portas de dar a conocer los resultados financieros de su 1er trimestre este 23 de abril.

Un Model X 2023 afuera de un concesionario Tesla el 18 de junio de 2023, en Englewood, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo) AP (David Zalubowski/AP)

¿Por qué Tesla está en crisis?

De acuerdo a Musk, esta decisión responde a la necesidad de la empresa - que contaba con 140.473 empleados a finales de 2023 - de ser “más eficiente, innovadora y hambrienta” frente a los desafíos actuales y futuros, en un contexto de ventas decrecientes y competencia intensificada.

De esta forma, según trascendió los despidos fueron comunicados a través de correo electrónico. En la misiva Musk expresó que “ no hay nada que odie más, pero hay que hacerlo . Esto nos permitirá ser eficientes, innovadores y ansiosos por el próximo ciclo de la fase de crecimiento”.

“Hemos realizado una revisión exhaustiva de la organización y tomado la difícil decisión de reducir la plantilla más de un 10% globalmente”, escribió Musk.

Así, el también CEO de SpaceX subrayó la necesidad de esta medida drástica para preparar a Tesla para su próxima fase de crecimiento. Y cómo no, este ajuste de personal viene en un curioso momento en que Tesla también enfrenta la salida de dos ejecutivos clave, Andrew Baglino, vicepresidente senior de ingeniería energética y de tren motriz, y Rohan Patel, director global senior de políticas públicas y desarrollo empresarial. Ambos dieron a conocer a través de la plataforma social X, también propiedad de Musk, que dejarán la compañía después de años de servicio.

Y contrario a los pronósticos, la noticia de los despidos y las renuncias de altos cargos volvieron a impactar negativamente las acciones de Tesla, cayendo más del 3% tras el anuncio. Además, Tesla ha estado bajando los precios de sus vehículos hasta en $20.000 en algunos modelos, debido a la creciente competencia y la desaceleración de la demanda, afectando por igual al valor de los vehículos eléctricos usados y a los márgenes de beneficio de la compañía.

Con todo, este no parece ser el fin de Tesla, pues planean presentar un robotaxi autónomo en un evento programado para agosto y que podría ser la salvación para la compañía.