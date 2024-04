¿Sabías que tu rostro y huella digital podría estar en venta? Así es el lucrativo mercado negro de la Dark Web

En este mundo mediatizado, la huella dactilar y la verificación de rostro son tecnologías biométricas que han ganado relevancia por lograr mejorar la seguridad y la autenticación en diversos sistemas. Por un lado, la huella se basa en los patrones de las líneas de los dedos, únicas en cada persona, mientras que la verificación de rostro utiliza algoritmos avanzados para analizar las características que distinguen a cada persona, como la distancia entre los ojos, la forma de la cara o la posición de las cejas. No obstante, lo que comenzó siendo un filtro de seguridad hoy está en el ojo del huracán. ¿La razón? Estos datos son tan valiosos que los hackers cibernéticos se están aprovechando de sus bases de datos en la web para venderlos en el mercado negro.

De hecho, según recientes investigaciones de NordVPN, la realidad es por decirlo inquietante: más de 81 mil huellas dactilares ya están disponibles en los rincones más oscuros de la dark web, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de estos sistemas supuestamente seguros.

¿Mis datos podrían estar a la venta?

Al respecto, el experto en ciberseguridad de NordVPN, Adrianus Warmenhoven, decidió advertir sobre los riesgos asociados a los datos biométricos. Esto porque, a diferencia de las contraseñas que pueden cambiarse rápidamente en caso de ser comprometidas, los datos biométricos como la huella digital, la voz o el rostro no se pueden alterar, lo que complica su protección y la recuperación de la seguridad una vez que han sido expuestos.

Así, las técnicas de falsificación, incluyendo la tecnología deepfake, están siendo utilizadas por cibercriminales para crear réplicas de identificadores biométricos que luego se venden o se usan para fraude, lo que convierte a estos datos como los más cotizados en la actualidad en la Darw Web. Su alcance puede ir desde accesos a cuentas bancarias, sistemas de seguridad y en realidad cualquier servicio que requiera de autenticación biométrica.

Preocupados por el tema, desde Computer Hoy conversaron con David Marqués Díaz, Head of Operations de Advens Iberia, sobre la particular amenaza de la explotación de la voz mediante herramientas de IA, que pueden ser utilizadas para cometer una variedad de fraudes. “En el mercado ilegal, los datos biométricos son posiblemente los datos más codiciados, ya que no son fáciles de conseguir, y ahora con la inteligencia artificial pueden explotarse mejor”, explicó el experto.

Por estos motivos es que la suplantación de identidad se está volviendo una práctica cada vez más accesible. Además, la perpetuidad de los datos biométricos los hacen extremadamente valiosos. Una vez que se filtran, explicó el representante de Advens Iberia, el riesgo de abuso y explotación es potencialmente infinito, lo que representa un desafío significativo para las entidades encargadas de proteger esta información.

¿Lo peor? Por ahora no existe una solución internacional o coordinada para actuar rápidamente en caso de brechas. Las regulaciones como el el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea podrían asegurar un manejo ético y legal de los datos biométricos, pero aún así los ciberdelincuentes aprovechan día a día de robar este tipo de datos.