Ideogram se actualiza: la IA de imágenes mezcla lo mejor de Midjourney, DALL-E y Stable Diffusion

El nombre de Ideogram tal vez le resulte familiar a un sector mínimo de nuestra comunidad de lectores y resulta algo comprensible. Se trata de un generador de imágenes potenciado por Inteligencia Artificial, desarrollado por ex alumnos de Google, pero que con el paso de los meses terminó sepultado entre tantas alternativas dentro de este terreno con plataformas como Midjourney, Stable Diffusion o DALL-E que terminaron volviéndose más populares. Pero eso podría estar a punto de cambiar.

Ya que el sitio acaba de lanzar su primera gran actualización importante, agregando nuevas funciones que a final de cuentas mezclan algunas de las cualidades más distintivas de sus competidores, convirtiéndose así en esa alternativa que termina mezclando un poco de todos y que por ende resulta más robusta y versátil.

Por allá de octubre de 2023, aquí en FayerWayer, compartíamos algunos detalles sobre Ideogram, que en ese momento se posicionaba más bien como una plataforma para poder crear imágenes con texto incrustado de manera fotorrealista y llamativa en su diseño, así como en su paleta de colores.

De hecho durante prácticamente medio año hablar de esta Inteligencia Artificial equivalía a pensar justamente en ese tipo de imágenes con texto. Pero ahora el proyecto lo han llevado al siguiente nivel en donde competiría de lleno contra los líderes de su segmento.

Midjourney debería estar preocupado: Ideogram tiene todo para destronarlos

Las mejores de Ideogram para su versión 1.0, descritas en el blog oficial del proyecto, incluyen la capacidad de describir imágenes, descripción de mensajes en negativos para refinar resultados, control de calidad de imagen, mayor velocidad de renderizado, mejoras sustanciales en la representación de texto y generación de imágenes con mayor fotorrealismo.

Con ello dejaría por completo de ser una herramienta de IA a texto para convertirse en un competidor directo de Midjourney y Stable Diffusion. Todo gracias a su rápida comprensión, capacidad de generación de texto, conciencia espacial, adherencia a instrucciones, variedad de estilos y calidad general de imagen, según señalan en el propio sitio. Y para muestra aquí tienen un botón:

Imagen: Ideogram.| Todo lo que puede lograr la Inteligencia Artificial de Ideogram.

Es un hecho irrebatible que este ya no es el Ideogram que conocimos hace apenas algunos meses. Las nuevas funciones lo convierten ahora en una opción aún más atractiva para usuarios que buscan un generador de imágenes potente y versátil.

En la galería de arriba podemos observar cómo la calidad de las imágenes es brutal, con una amplia variedad de estilos gráficos y un fotorrealismo inquietante, tanto o más que el que logra Midjourney. Simplemente las cosas subieron a otro nivel.

Pero no todo es perfecto: Ideogram ahora tiene un costo

Pero no todo es perfecto. En sus inicios el sitio de IA no tenía costo, pero todas estas actualizaciones ya no son gratuitas. Los usuarios gratis ahora están limitados a 25 lotes de 4 imágenes cada uno. Pero para acceder a las nuevas funciones y generar imágenes ilimitadas, los usuarios deben suscribirse a un plan pago.

En cuanto a los costos el plan Básico arranca en los USD $7 al mes, mientras que el Plus vale USD $16, ofreciendo algunos perks adicionales como generaciones privadas, capacidades de pintura y mayor velocidad de renderizado que con los usuarios comunes.

Lo curioso es que, a pesar de esta “barrera”, Ideogram sigue siendo una opción competitiva en términos de precio. Una suscripción a Midjourney cuesta entre USD $96 y USD $1.152 al año, mientras que el acceso a Dall-E 3 a través de ChatGPT Plus cuesta USD $20 mensualmente.

Es un hecho que con estas nuevas funciones y planes de pago, Ideogram terminará llamando la atención de más de un aficionado a estos generadores de imagen potenciados por Inteligencia Artificial.

Por lo menos vale la pena probar su versión sin costo.