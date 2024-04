Estos son los tres métodos que está haciendo Elon Musk para aliviar el estrés por la vertiginosa caída de Tesla

El 2024 no ha sido el año de Tesla Motors. Durante los primeros 15 días de enero perdió 94 millones de dólares y el lanzamiento de la Cybertruck no provocó el impulso que se esperaba. Ahora, aparecieron las cifras del primer trimestre y las cuentas no son las mejores. Elon Musk busca desesperado un método para poder contrarrestar la situación, pero primero debe salir del estrés para poder pensar con claridad.

Es por eso que recordamos cuáles son las tres actividades a las que el magnate sudafricano acude para poder poner su mente en una especie de estado “ZEN”. Es probable que Elon Musk se encuentre enfocado en clarificar su mente, ya que las primeras ideas que ha tenido para recuperar la economía de Tesla, han sido cuestionadas por todo el mundo.

Un artículo del Business Insider ofrece una idea de lo que podría estar maquinando Elon Musk para contrarrestar los números rojos de su empresa de coches eléctricos. Al parecer, lo primero que se le vino a la mente, fue echar mano de sus otras compañías y X, anteriormente llamada Twitter, podría ser la indicada para sacar plata.

Todos los indicios apuntan a que el magnate buscaría un regreso a los orígenes de Twitter, desarticulando paulatinamente todo lo que impuso cuando de recién tomó control de la plataforma. En otras palabras el loco quiere “volver a los básicos”. Gabor Cselle, ex director de proyectos del equipo de tendencias de Twitter lo pone así de simple:

“La idea de transformar radicalmente X y reinventar la rueda no ha funcionado, por lo que estamos presenciando un retorno a las raíces”.

Elon Musk: Primero debo aliviar el estrés

Elon Musk no toma decisiones apresuradas. Walter Isaacson, biógrafo del magnate sudafricano, cuenta que el multimillonario realiza tres actividades para desestresarse y poder ejecutar sus planes de negocios o corporativos.

1) Los videojuegos: Elon Musk acude a los videojuegos como válvula de escape a los dramas familiares desde que es un niño. De hecho, en su adolescencia y parte de su juventud se dedicó al desarrollo de videojuegos propios y trabajó con algunos estudios reconocidos en la industria.

2) La lectura: El magnate le debe su fortuna y su paz mental a la lectura. El mismo Musk confiesa que el libro “Guía del autoestopista galáctico”, del autor Douglas Adams, “me ayudó a superar mi depresión existencial y enseguida me percaté de que era increíblemente divertido de muchísimas formas sutiles”

3) Salir de fiesta: Al igual que muchas personas, a Elon le gusta alejarse un poco de la realidad de las responsabilidades y dedicar un poco de su tiempo a festejar con amigos y seres cercanos.