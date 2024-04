Hablar de Dios puede variar según las zonas geográficas y creencias o sistemas de fe imperantes, pero generalmente es representado como una figura suprema y que creó el universo. En ese sentido, en religiones monoteístas como en el cristianismo, el islam y el judaísmo, Dios es visto como un ser todopoderoso, omnisciente y benevolente. Mientras que en el politeísmo, como en la antigua Grecia, se venera a múltiples dioses con diferentes responsabilidades y atributos. También existen corrientes que dudan de su existencia, pero lo cierto es que nadie tiene la respuesta exacta sobre quién es Dios, qué hace o dónde vive. Y cómo no, aprovechando esta nueva era de inteligencia artificial es que decidimos consultarle sobre este último punto.

Saber dónde vive Dios puede ser algo muy específico, pero que sin dudas sirve para definir los márgenes de su existencia y entender cómo los chatbots más famosos entienden este concepto: ChatGPT, Gemini y Copilot.

¿Dónde vive Dios según Google Gemini?

“La pregunta sobre la morada de Dios ha sido objeto de debate y reflexión durante milenios por parte de personas de diversas religiones y culturas, y la respuesta depende en gran medida de la perspectiva religiosa o espiritual que se adopte”, parte respondiendo la IA de Google.

Así, Gemini explicóaque esta pregunta sólo se puede responder separando las distintas creencias alrededor del mundo, destacando en primer lugar a la Biblia Cristiana, que sitúa a Dios viviendo en los cielos.

“Algunos pasajes sugieren que Dios habita en un lugar específico dentro de los cielos, mientras que otros afirman que no está limitado por un lugar físico”, y dentro de perspectivas más amplias “otras (creencias) afirman que la naturaleza de Dios y su morada están más allá de la comprensión humana”.

“La pregunta de dónde vive Dios es un misterio que cada individuo debe explorar por sí mismo a través de su fe y experiencia personal. No existe una respuesta única y universal que satisfaga a todas las personas. Lo importante es la búsqueda sincera de la verdad y el significado espiritual”, concluye Gemini.

Logotipo de gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

El lugar que habita Dios según ChatGPT

Por su parte, la inteligencia artificial entrenada por OpenAI y comandada por Sam Altman también tiene su punto de vista respecto a dónde reside Dios, pero es mucho menos específica al dividir las creencias.

“Si buscamos una respuesta con base en el amplio conocimiento de las principales religiones del mundo, podríamos decir que Dios no vive en un lugar específico como lo entendemos en un contexto físico o material , sino que existe en una dimensión espiritual que trasciende el espacio y el tiempo humanos”.

“Dios “vive” o existe más allá del entendimiento humano convencional del espacio y el tiempo, a menudo descrito como en el “cielo” de forma simbólica, que es visto como un reino espiritual o metafísico más que un lugar físico”, añade la IA que además se da el tiempo de especificar que esta concepción es en base a su entrenamiento, y no una opinión personal.

Eso sí, en compensación nos creó esta imagen referencial con la ayuda de DALL-E, indicando que Dios es “una figura divina, representada de manera etérea y majestuosa, en un entorno celestial”

Dios según DALL-E

El lugar de Dios según Copilot

Por último, hicimos la prueba con la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, pero su respuesta no fue tan satisfactoria. Y es que en diferentes oportunidades decidió simplemente no responder , con frases como “Lo siento, pero prefiero no continuar con esta conversación” o " Mi conocimiento se basa en datos hasta cierto punto en 2021, y no tengo información específica sobre la ubicación de Dios”.

Así, luego de insistir de diferentes formas, finalmente entregó una escueta respuesta: “Dios es una figura espiritual y trascendental que trasciende las limitaciones físicas y espaciales. No tiene una ubicación física específica, sino que existe en un plano espiritual más allá de nuestro mundo material”, resume Copilot.