Un jugador está impidiendo que Nintendo cierre los servidores de Splatoon para Wii U

La Wii U, a pesar de contar con un catálogo de juegos de gran calidad, como Super Mario 3D World, Breath of the Wild y Mario Kart 8, no logró el éxito comercial esperado. Una estrategia de marketing confusa, la falta de apoyo de terceros desarrolladores y la competencia de otras consolas más potentes, fueron parte de los motivos.

Sin embargo, la Wii U dejó un legado importante en la industria de los videojuegos. Su enfoque en el juego asimétrico con el GamePad sentó las bases para futuras innovaciones en el control de juegos, y su catálogo de juegos sigue siendo apreciado por los fans de Nintendo hasta el día de hoy.

Uno de esos juegos es Splatoon, que ha visto su multijugador online en la consola Wii U llegar a su fin.

Sin embargo, un jugador indomable conocido como Lcd101 en X (Ex Twitter) se ha negado a desconectarse, manteniendo los servidores activos en un acto de rebeldía que ha generado reacciones encontradas en la comunidad.

Lcd101 lleva tres días conectado al lobby del multijugador de Splatoon en Wii U, publicando actualizaciones en su cuenta de Twitter sobre su solitaria estadía en el servidor.

Aunque en las primeras horas después del cierre del servidor todavía encontró partidas, ahora ya es imposible acceder a una, seguramente porque es el único jugador conectado en todo el mundo.

La decisión de Nintendo de cerrar los servidores online de sus consolas antiguas ha generado controversia, especialmente en juegos que dependen de la conexión a internet para desbloquear contenido adicional.

Un ejemplo de esto es Dragon Quest VII: Fragmentos de un mundo olvidado, donde un jugador ha dedicado más de 300 horas a guardar objetos de su DLC para preservar el contenido antes del cierre de los servidores.

En el caso de Splatoon, las motivaciones del jugador no están del todo claras. Algunos lo admiran por su determinación y por mantener vivo un juego que muchos ya daban por muerto, mientras que otros lo critican por ser egoísta y por ocupar espacio en los servidores que podrían ser utilizados por otros juegos.

Independientemente de las opiniones, el acto de Lcd101 ha puesto de relieve la importancia de la preservación de los videojuegos y el impacto que las decisiones de las empresas pueden tener en las comunidades de jugadores.

Es probable que este caso impulse nuevas discusiones sobre la responsabilidad de las empresas en la conservación de los juegos digitales y el derecho de los jugadores a acceder al contenido que han comprado.

Las repercusiones a largo plazo de la acción de Lcd101 aún se desconocen. Es posible que Nintendo tome medidas para expulsarlo del servidor o que el jugador finalmente se desconecte por su propia voluntad.

Sin embargo, lo que sí es seguro es que este caso ha dejado una huella en la comunidad de Splatoon y ha abierto un debate importante sobre el futuro de los juegos online.