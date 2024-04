Google Cloud Next revela las cartas del nuevo póker que se juega con la IA

Los ingresos de Google Cloud treparon a US$ 36 mil millones. | Foto: Referencial

Google Cloud presenta en Las Vegas una serie de innovaciones basadas en inteligencia artificial generativa para ayudar a empresas, desarrolladores y creadores de contenido. Desde infraestructura optimizada para IA hasta nuevas funciones de la plataforma Vertex AI, la compañía continúa acercando el poder de esta tecnología a cada vez más organizaciones tanto del sector público como privado. Forbes Argentina está cubriendo el Google Cloud Next ‘24 que concentra 14000 personas entre partners, desarrolladores y clientes.

“Hoy en día, aprovechar todo el potencial de la nube va más allá de la infraestructura, la red y el almacenamiento. Exige una nueva forma de pensar. Se trata de aprovechar las posibilidades para resolver problemas de manera creativa y reimaginar soluciones para lograr lo que antes era imposible. El mundo está cambiando, pero en Google, nuestra estrella guía es la misma: hacer que la IA sea útil para todos, y mejorar las vidas de tantas personas como sea posible”, afirma Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.

Las innovaciones presentadas en Google Cloud Next ‘24 se enfocan en las siguientes áreas:

- Más modelos y funcionalidades en Vertex AI

Se anunció el acceso ampliado a una variedad de modelos, brindando a las organizaciones la mayor opción en cuanto a selección de los mismos. Gemini 1.5 Pro, disponible en versión public preview, incorpora una enorme ventana de contexto de 1 millón de tokens, además de modelos abiertos de IA incluídos Gemma y Llama 2. También se incorporan modelos asociados como Claude 3, y otros abiertos como Code Gemma.

Respecto de creación de imágenes a través de IA, se suma a Imagen 2.0 con nuevas capacidades de conversión de texto a imagen en tiempo real que permitirán a los equipos creativos generar imágenes e imágenes animadas como gifs con filtros de seguridad y marcas de agua digitales - con tecnología SynthID de Google DeepMind - para obtener resultados fotorrealistas de alta calidad.

Casos

Con el avance de los casos de usos de inteligencia artificial, Google Cloud también presentó nuevas funcionalidades dentro de Vertex AI diseñadas para que organizaciones puedan obtener mucho más de los modelos de lenguaje naturales al expandirlos y anclarlos con datos propios de la organización.

Hoy se anuncia la ampliación de las capacidades de grounding - proceso de dotar a los modelos de lenguaje de información específica del caso de uso- de la plataforma Vertex AI a través del uso de la Búsqueda de Google y la integración con aplicaciones, como Workday y Salesforce.

Infraestructura optimizada e IA en todas partes

Se presentaron nuevas opciones para brindar una infraestructura de base sólida y optimizada para inteligencia artificial según lo requieran las más exigentes cargas de trabajo. Se trata de la nueva IA Hypercomputer. Una arquitectura de supercomputación que emplea un sistema integrado de hardware de rendimiento optimizado, software abierto, marcos de aprendizaje automático líderes y modelos de consumo flexibles. La misma combina los aceleradores de IA más potentes como TPUs, GPUs y software de inteligencia artificial, entre otros, para brindar una forma eficiente y rentable de entrenar y dar soporte a modelos.

En este sentido, se destaca la public preview de Google Axion, el primer CPU personalizado de Google Cloud basado en Arm y diseñada para centros de datos que ofrece hasta 50% mejor rendimiento y hasta 60% mejor eficiencia energética que la generación actual.

Además, se anunció la integración de inteligencia artificial en Google Cloud Distributed (GDC) acercando esta tecnología a “todas partes”, es decir, al lugar donde se generan y consumen los datos: al edge, a los entornos air-gapped, a las Google Sovereign Clouds y cross-cloud. Esto permite elegir el entorno, la configuración y los controles que mejor se adapten a las necesidades específicas de las organizaciones.

- Gemini para desarrolladores

La plataforma de desarrollo Google Cloud AI suma funcionalidades en Google Search y en datos de aplicaciones empresariales como Workday y Salesforce. Para una codificación más rápida, Gemini Code Assist, en versión preview privada, y Gemini Cloud Assist aumentarán la productividad al permitir una gestión simplificada de las aplicaciones.

- Colaboración, asistentes y creación de videos

La plataforma de colaboración da un paso más y continúa con la integración del modelo de lenguaje Gemini en sus aplicaciones. Las mismas se encuentran disponibles en América Latina en versión preliminar y aún sólo en idioma inglés. Entre ellas se destacan:

- Google Vids:

Un asistente de creación de videos basado en inteligencia artificial que interpreta indicaciones de escritura, producción y edición, todo en uno. Puede generar un guión gráfico y, tras elegir un estilo, componer un primer borrador con escenas sugeridas a partir de videos de archivo, imágenes y música de fondo. Google Vids se lanzará en junio próximo vía Workspace Labs.

Funciones de asistencia en Google Meet y Google Chat: Un asistente potenciado por IA para resumir conversaciones o responder preguntas en Google Chat (aún en versión preliminar). O bien en Google Meet, funciones como tomar notas (“Take notes for me”), o “Translate for me”, que llegará en junio próximo y detectará y traducirá automáticamente los subtítulos en Meet con soporte para 69 idiomas.

- Vertex IA en Workspace:

Para facilitar la creación de agentes de IA personalizados según cada organización requiere, con Model Garden en Vertex AI se podrá elegir entre más 130 opciones el modelo más adecuado e incorporarlo como agente personalizado a las aplicaciones de productividad (Docs, Gmail y otras), algo que el equipo de colaboradores usa diariamente en Google Workspace agilizando los flujos de trabajo, mejorando la colaboración y ahorrando tiempo.

- Nuevo complemento de seguridad de IA: Los administradores de Workspace ahora pueden clasificar y proteger automáticamente archivos y datos confidenciales utilizando modelos de IA que preservan la privacidad y controles de prevención de pérdida de datos entrenados para su organización.

América Latina en Google Cloud Next ‘24

Durante Google Cloud Next ‘24 numerosas empresas líderes a nivel global como Deutsche Bank, Estée Lauder, Mayo Clinic, McDonald’s, Puma, WPP, entre otras, presentarán cómo están utilizando Google Cloud AI para innovar en sus negocios. También lo harán varias compañías con fuerte presencia en América Latina entre las que se destacan:

Mercado Libre: Con foco en la mejora constante de la experiencia de sus usuarios, se encuentra experimentando con la búsqueda vectorial para gestionar su amplio catálogo de productos y mejorar la precisión de resultados en las consultas.

También trabaja en la prevención de fraude con Google Vision AI y la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Además. utiliza procesadores de documento como Document AI para analizar la información y automatizar la evaluación del riesgo crediticio en su servicio Mercado Crédito. Mercado Libre es uno de los primeros testers de Gemini Ultra y Gemini 1.5 Pro para probar sus casos de uso como agentes, asistentes de publicación, entre otros.

Rotoplas: Rotoplas avanza en su camino de transformación digital con el apoyo de Google Cloud extendiendo la integración de soluciones como Gemini (antes Duet AI) en Gmail y Workspace para mejorar la productividad, creatividad y colaboración de los colaboradores de su organización. Tras una exitosa prueba piloto, Rotoplas implementará un plan para que más de 2 mil de sus colaboradores se beneficien de Gemini y les ayude a escribir en Docs y Gmail, a completar de forma inteligente información en Sheets y generar imágenes en Slides.

Gemini también apoyará en la comprensión de tendencias comerciales, análisis del mercado y en la generación de pronósticos para desarrollar planes de negocio. En 2023, Rotoplas se embarcó en un acuerdo tecnológico de 5 años con Google Cloud para optimizar procesos y negocios por medio de soluciones basadas en IA.

Camanchaca: Creó un agente - Elon - usando inteligencia artificial generativa que permite extraer y combinar información de un archivo de texto (CSV) con datos de producción, democratizando los datos críticos para su negocio al ponerla a disposición de todos los empleados, independientemente de sus conocimientos técnicos.

