Organización Mundial de la Salud contrata a una inteligencia artificial para “atender pacientes” por su página oficial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se lanza de lleno con los avances de la tecnología y contrata a una inteligencia artificial para “atender pacientes”, las 24 horas, por medio de la página oficial. El mecanismo tiene nombre y rostro. Es un avatar que se llama Sarah y es capaz de sostener una conversación con cualquier paciente que tenga acceso a una computadora o un dispositivo móvil.

Sólo debes ingresar a este enlace, es que de la página oficial de la OMS, y pulsar en “Habla con Sarah”. Te pide acceso a la cámara y al micrófono para que puedas sostener una charla con la doctora Sarah, de manera simple y fluida.

El sitio oficial de la OMS informa que “Sarah es una trabajadora de salud digital que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en ocho idiomas a través de video o texto”.

Además, detallan que “te puede ofrecer consejos para reducir el estrés, comer bien, abandonar el tabaco y los cigarrillos electrónicos y mejorar tu seguridad en las carreteras, así como informarte sobre varias otras áreas de la salud”.

Su trabajo no se limita a la salud física; también tiene información precisa sobre la salud mental. “Mediante el uso de tecnología de punta, Sarah ha ayudado a combatir la información errónea sobre la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Ahora también informa sobre los principales temas de salud, incluida la mental, y está capacitada para ayudar a prevenir algunas de las causas de muerte más comunes en el mundo, como el cáncer, las cardiopatías, las enfermedades pulmonares y la diabetes”, informa la OMS.

El avatar de Sarah funciona por medio de una inteligencia artificial generativa. Trabaja con datos e informes detallados sobre métodos de salud actualizados. Fue creada por una empresa llamada Soul Machines Limited, que tiene sede en San Francisco (la meca de la tecnología) y en Nueva Zelanda.

Os presento a S.A.R.A.H.



Sarah es la nueva asistente IA de la OMS sobre Salud



No da información buena, hasta el extremo de que la propia OMS advierte que NO debes fiarte de sus respuestas



Sabéis una cosa que SÍ hace?

Reconocimiento facial



Si no dejas ver tu cara, ni funciona pic.twitter.com/PUgXAi8ECx — plaforscience (@plaforscience) April 3, 2024

¿Sarah o ir al médico?

Sarah es un grandioso asistente virtual, pero siempre es mejor acudir a un profesional de la salud humano y presencial.

De hecho, la misma OMS informa en su portal que “es posible que las respuestas no siempre sean exactas, ya que se basan en patrones y probabilidades fundamentados en los datos disponibles. La OMS no se hace responsable de ningún contenido de conversaciones creado por IA generativa. Asimismo, el contenido de conversaciones creado por IA generativa no representa ni comprende en modo alguno las opiniones o creencias de la OMS, y la OMS no garantiza la exactitud de ningún contenido de esas conversaciones”.