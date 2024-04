La “guerra de los audiolibros”: Spotify prepara el segundo aumento de precios de su historia

Spotify revolucionó el servicio de streaming de música como nunca antes, desde su aparición en 2008, cambiando la forma en que las personas consumen música, junto con la posibilidad de descubrir, reproducir y compartir música de manera instantánea y personalizada. Para millones, se convirtió en una parte integral de la vida diaria, ofreciendo una experiencia de entretenimiento musical sin igual.

No está demás decir que Spotify también transformó la industria musical al proporcionar una plataforma rentable y accesible para artistas y creadores de contenido. Así, los músicos tienen la capacidad de promocionar su música, conectarse con los fans y obtener insights valiosos sobre su audiencia. Esta democratización del acceso a la audiencia ha permitido que artistas emergentes y establecidos lleguen a un público global sin la necesidad de grandes inversiones en marketing o distribución.

Sin embargo, y como ha pasado con muchas innovaciones de este tipo, la lucha para alcanzar la rentabilidad es muy fuerte. De hecho, en julio del año pasado, Spotify anunció el primer aumento de tarifas de su historia. Este ajuste, que afectó a varios países, incluidos España y Estados Unidos, elevó el precio del plan más económico de 9,99 euros (9,99 dólares) a 10,99 euros (10,99 dólares).

Ahora, según informa Bloomberg, la empresa está preparando otro ajuste de precios para algunos de sus mercados más importantes.

Fuentes anónimas revelaron que los planes de Spotify experimentarán un incremento de entre 1 y 2 dólares en países como Reino Unido, Australia y Pakistán en abril de este año. Esta subida también impactará en el mercado estadounidense, el más grande de la plataforma, aunque ocurrirá hacia finales de 2024. Además, estos cambios irán acompañados de la introducción de un nuevo nivel de suscripción más económico que no incluirá audiolibros.

La “guerra de los audiolibros” entre Spotify y Amazon

El aumento de precios en 2023 se justificó por la necesidad de Spotify de continuar innovando en su búsqueda de rentabilidad. En 2024, el enfoque está en cubrir los costos asociados con una de estas innovaciones: la función de audiolibros, que Spotify comenzó a ofrecer el año pasado para competir con Audible de Amazon.

Esta función ofrece a los usuarios Premium 15 horas mensuales de audiolibros de forma gratuita, lo que ha generado costos adicionales para Spotify al tener que pagar a los editores.

Sin embargo, la capacidad de Spotify para generar ingresos con los audiolibros está limitada en la actualidad, ya que solo gana dinero cuando los usuarios consumen su tiempo de escucha gratuito o compran horas adicionales. Con el próximo aumento de precios, esto podría cambiar.

Spotify también está considerando la diversidad de necesidades de sus usuarios. Para aquellos que no están interesados en los audiolibros, la plataforma ofrecerá un nuevo plan básico que incluirá únicamente música y podcasts, manteniendo el precio del plan individual actual.

Aunque no se ha mencionado específicamente qué sucederá con los precios de Spotify fuera de Estados Unidos, es importante tener en cuenta estos movimientos para comprender las posibles implicaciones futuras en otros mercados, como el español, donde aún no se ha introducido la función de audiolibros y no se menciona el próximo aumento de precios.