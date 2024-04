Hicieron la prueba de la zanahoria a la Tesla Cybertruck y los resultados fueron preocupantes para Elon Musk

La Tesla Cybertruck debió haber sido el buque insignia de la compañía de autos eléctricos de Elon Musk. Sin embargo, ciertas deficiencias en el vehículo han hecho que la empresa sea blanco de un montón de críticas en las redes sociales.

Pruebas de rendimiento fallidas en pendientes y en superficies rústicas, diferencias en artículos como la tienda de campaña que ofrecieron y la que terminaron vendiendo, son algunos de los elementos por los cuáles la Tesla Cybertruck no ha cumplido las expectativas que se crearon alrededor de la camioneta.

La crítica más reciente es sin duda la más alarmante de todas, ya que atenta contra la seguridad de los usuarios que adquieran una de estas camionetas. Usuarios de la Cybertruck de Tesla le hicieron la prueba de la zanahoria y los resultados fueron preocupantes para al compañía de Elon Musk.

¿De qué se trata la prueba de la zanahoria? No es más que probar los bordes de las puertas y el maletero del vehículo, para certificar que no sea tan filosos como para mutilar el dedo de una persona. Y como no es conveniente hacerlo con una mano, los usuarios ponen una zanahoria para verificar si es capaz de cortarla.

En concreto, las pruebas de la zanahoria a la Cybertruck fueron negativas para el coche de Tesla. La gente de Out of Spec Reviews, famoso canal de YouTube que hace reseñas de los artículos más destacados de la industria de la tecnología y de la ingeniería, pusieron una zanahoria en el cierre del maletero de la camioneta y para sorpresa de ellos mismos, y de sus espectadores, el borde mutiló violentamente la zanahoria.

Entonces, no es seguro manipular la camioneta, ya que en un descuido alguien puede dejar la mano, quizás un niño, y sufrir un terrible accidente.

Todas las marcas de vehículos suelen poner sensores en dichos bordes para evitar estos accidentes. De hecho la crítica hacia Tesla es que los incorpora en otros modelos de su gama de autos, pero no en todos los lugares en donde podría esta una mano distraída.

En el caso de la Cybertruck no hay sensores en las partes altas del maletero, lo que representa un peligro para los usuarios.