Elon Musk advierte: La inteligencia artificial podría destruir la humanidad

Elon Musk es una de las figuras más influyentes del mundo de la tecnología en la actualidad, y también el hombre más rico del mundo según Forbes. Sus negocios con SpaceX, Tesla o X (red social antes conocida como Twitter) le han brindado renombre, así como la experiencia necesaria para opinar sobre cómo cree que será el futuro. En ese contexto, el multimillonario hizo noticia recientemente por estimar que existe un 20% de riesgo de que la inteligencia artificial (IA) pueda terminar destruyendo a la humanidad.

Todo ocurrió durante su participación en el Abundance Summit, instancia en la que Musk quiso compartir sus perspectivas sobre el futuro de la IA, incluyendo el lanzamiento de Grok, su propia inteligencia artificial generativa que promete superar los límites de ChatGPT, pero con un tono sarcástico.

Elon Musk celebra el aniversario de SpaceX junto a una foto del recuerdo con mariachis

El futuro según Elon Musk

De acuerdo al magnate, la inteligencia artificial posee múltiples peligros potenciales, por lo que es de suma importancia manejar con mucha cautela este tipo de tecnología más avanzada. “Creo que hay alguna posibilidad de que acabe con la humanidad. Estoy de acuerdo con Geoff Hinton y es alrededor del 10 o 20%”, expresó Musk, refiriéndose a su evaluación de daños respecto a la IA.

Si bien no descarta completamente un futuro positivo en el que la IA sea capaz de colaborar con la humanidad y no especificó cómo llegó a estas conclusiones de riesgo, Musk no parecía tajante. “Creo que el probable escenario positivo supera al escenario negativo”, agregó después.

Y es que la integración de la IA en dispositivos cotidianos, como la optimización de rutas en Google Maps o la asistencia personal de Siri, es solo la punta del iceberg. El verdadero desafío, según Musk, ocurrirá cuando la IA adquiera la capacidad de tomar decisiones significativas, especialmente en áreas como la gestión de crisis, seguridad nacional o política internacional, ya que podría derivar en la creación de armas biológicas, ciberataques de gran escala o incluso desencadenar un conflicto nuclear.

¿Qué dicen los expertos?

Roman Yampolskiy, un destacado investigador en seguridad de la IA, concuerda con Musk, según rescata el TNYT. De hecho, el experto cree que el estimado del 20% es optimista.

Y es que la creciente preocupación por un desastre global originado por la IA dio lugar a la (p)doom, una estadística que calcula este riesgo y que está llamando la atención en Silicon Valley.

Así, mientras algunos expertos sugieren que la probabilidad de que la IA tome el control total varía entre el 5% y el 50%, Yamploskiy advierte que, en el peor escenario, este riesgo podría ser de hasta un 99.999999%.