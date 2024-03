Por qué Playtron, el “Android de los gamers”, podría cambiar las reglas del juego

Las consolas portátiles han experimentado una notable evolución desde sus primeros días hasta las sofisticadas plataformas de juego que conocemos hoy en día. Desde las modestas pantallas en blanco y negro de dispositivos como el Game Boy original hasta las pantallas táctiles a todo color y los gráficos en alta definición de sistemas como la Nintendo Switch, las consolas portátiles han avanzado significativamente en términos de potencia de procesamiento, calidad visual y funcionalidad general.

Además, muchas consolas portátiles no solo ofrecen juegos, sino que también funcionan como reproductores de medios, navegadores web y aplicaciones de redes sociales, convirtiéndose en dispositivos de entretenimiento todo en uno. Sin embargo, y frente a las consolas de sobremesa y la capacidad de los smartphones de poder ejecutar juegos, este formato había perdido algo de peso en lo últimos años. Eso, hasta que llegó la Switch y todo volvió a ser como hace algunos años.

Y, en la misma línea, la llegada de la Steam Deck ha sido un terremoto en el mundo de los videojuegos y ha contribuido a revivir, junto con la ya mencionada Nintendo Switch, el concepto de las consolas portátiles. Pero aquí hay un dilema: el mercado está hecho un tremendo caos.

Tenemos la Switch con su propio sistema operativo (llamado Horizon), la señalada Steam Deck con Steam OS, otras como la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go que se basan en Windows 11, y algunas más como la Razer Edge o la Logitech G Cloud que usan Android. Y para añadir más confusión, cada una prioriza distintas tiendas de juegos.

Playtron, ¿la gran solución?

Ahora, ¿imaginas un sistema operativo que reúna todo esto? Ahí es donde entra en juego Playtron. Su objetivo es crear un sistema operativo único para todos estos dispositivos que quieren ser más que simples consolas. Según dicen en su página web, quieren impulsar las “súper consolas”.

PlaytronOS es un sistema operativo liviano que funcionará en arquitecturas x86 y ARM. Está basado en Fedora Silverblue, una variante especial de la conocida distribución Linux Fedora. Lo interesante es que será compatible con todas las tiendas de videojuegos, y ¡tendrá una gran variedad de dispositivos compatibles! Y cuando decimos dispositivos, no nos referimos solo a consolas portátiles como la Steam Deck. También piensan en portátiles, PCs, e incluso en plataformas emergentes como Smart TVs, coches o dispositivos de realidad virtual.

Y aquí está la gran diferencia: el precio. Una licencia de Windows para estos dispositivos es cara, pero una de PlaytronOS será mucho más accesible. Eso es un ahorro considerable, especialmente en productos que se venden en masa. El equipo detrás de Playtron tiene experiencia en este campo. Kirt McMaster, ex CEO de Cyanogen, ayudó a OnePlus a lanzar su móvil, el OnePlus One. John Lagerlink, que trabajó en la división Android de Google, también forma parte del equipo.

Los eternos problemas

Pero no todo es color de rosa. Playtron se enfrenta a grandes desafíos. Sus creadores cometieron errores importantes en sus trabajos anteriores. Sin embargo, parece que han aprendido de sus fallos. Por ahora, PlaytronOS no tendrá un “modo escritorio” como el de SteamOS. Estará completamente enfocado en la experiencia de juego. La empresa no ha dejado claro si será Open Source, pero parece que están enfocados en una experiencia de juego simple, similar a la de la Nintendo Switch.

Se espera que Playtron ofrezca una versión alpha pública pronto y, por supuesto, estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este proyecto. La competencia es feroz, pero más opciones siempre son bienvenidas en el mundo de los videojuegos. ¡Que vivan las alternativas!