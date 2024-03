Más vale tarde que nunca: Xbox Cloud Gaming ya es compatible con el mouse y el teclado, y estos son los juegos compatibles

Hace tiempo que se viene hablando de los juegos “en la nube” como el futuro de los videojuegos. Tal vez en unos cuantos años ya sea una realidad instalada pero, por ahora, es una opción interesante para probar algunos títulos y ver cómo funciona. Microsoft, de hecho, es una de las empresas que está apostando a largo plazo por normalizar esta tecnología a través de Xbox Cloud Gaming. También conocido como xCloud, es una plataforma de juego en la nube desarrollada por Microsoft que permite a los usuarios acceder y jugar a una amplia selección de juegos de Xbox en una variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Esta tecnología utiliza servidores remotos de Microsoft para ejecutar los juegos, transmitiendo video en tiempo real a los dispositivos de los usuarios mientras que las entradas del controlador se envían de vuelta a los servidores, lo que permite una experiencia de juego fluida y de baja latencia. Xbox Cloud Gaming ha ampliado el alcance del ecosistema de Xbox, permitiendo a los jugadores disfrutar de sus juegos favoritos en cualquier momento y lugar, eliminando la necesidad de hardware de juego costoso y proporcionando una flexibilidad sin precedentes para acceder a la biblioteca de juegos de Xbox.

Igual, no son los únicos: Sony está experimentando este camino con PS Plus Premium y NVIDIA con GeForce Now, entre otros.

Xbox Cloud Gaming ahora con mouse y teclado

Eso sí, la novedad que acaba de anunciar Microsoft tiene emocionados a muchos jugadores que utilizan xCloud a través de Xbox Game Pass Ultimate en PC. Hasta ahora, siempre tenías que conectar un mando para poder jugar, pero parece que eso está a punto de cambiar: Según el anuncio oficial de la compañía tras Windows, Xbox Cloud Gaming ahora es compatible con mouse y teclado en algunos juegos. Como siempre, por el momento no está disponible para todos los fanáticos.

Si quieres probar esta nueva función, debes ser parte del programa Insider de Xbox. Los participantes ya tienen la opción de usar ratón y teclado en navegadores como Microsoft Edge o Google Chrome, así como en la aplicación de Xbox en PC.

Han pasado más de dos años desde que Microsoft anunció que estaba trabajando en esta compatibilidad, y aunque prefieras esperar a que esté disponible para todos, puedes echar un vistazo al vídeo que ha hecho Tom Warren, periodista de The Verge, para ver cómo funciona. Según él, “funciona muy bien en juegos como Halo Infinite”.

En cuanto a los juegos compatibles con teclado y ratón en Xbox Cloud Gaming, por ahora son 14. Incluyen títulos como Fortnite, Age of Empires 2, Doom 64, y muchos más. Es probable que en el futuro se añadan más juegos. Microsoft también ha señalado que algunos juegos mostrarán la interfaz de mando antes de adaptarse completamente al teclado y ratón, así que es normal que haya algunas cosas que ajustar. Y recuerda, para probar los juegos, debes estar en modo pantalla completa.