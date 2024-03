Esta es la única virtud de Steve Jobs que Bill Gates admite que nunca podrá alcanzar

La rivalidad entre Steve Jobs, cofundador de Apple, y Bill Gates, cofundador de Microsoft, siempre fue un secreto a voces. Y es que ambos practicaban el respeto mutuo, pero en los negocios todo era válido. Aún así, con tensión y todo, los magnates aprendieron rasgos distintivos de cada uno, y no perdieron oportunidad para elogiarse pese a la intensa competencia entre Macintosh y PC. De hecho, en una intervención en un podcast llamado “Armchair Expert”, Gates reveló su profundo respeto hacia Jobs, e incluso decidió revelar una habilidad que él siempre admiró pero que sabe bien que jamás podría igualar.

Y es que el cofundador de la marca de la manzana mordida era un experto orador , y justamente esa maestría para las presentaciones públicas es un rasgo que Gates admiró desde siempre. Su forma de conectar con la audiencia, con una mezcla entre preparación y espontaneidad, fue calificada por el filántropo como una muestra de “genialidad”.

Steve Jobs y Bill Gates

Bill Gates y Steve Jobs: Dos empresarios muy distintos

Desde la perspectiva del cofundador de Microsoft, la forma en que Jobs presentaba productos y lideraba su compañía fue el secreto del éxito para Apple. Recordemos que desde que regresó en 1997, Jobs inspiró a la creación de nuevos productos como el iMac, el iPhone y el iPad, salvando a su propia compañía del olvido.

Además, el sello propio de Jobs caló hondo en la industria tecnológica. Su facilidad para presentar nuevos avances y asombrar a la audiencia era único, y así lo valora Gates.

“Steve Jobs era natural. Siempre era divertido verlo ensayar porque parte de su genio era que, cuando finalmente lo hacía, hacía que pareciera que todo estaba sucediendo allí mismo al instante. Nunca alcanzaré ese nivel”, sentenció el también filántropo.

La destreza de Jobs al presentar

Refrescando un poco la memoria, es de destacar que la forma en que Jobs dirigía y presentaba sus productos difería considerablemente de la forma en que lo hacía Gates, marcando fuertes diferencias en su forma de liderazgo.

Eso sí, si bien Gates admite que nunca podrá superar a Jobs en este aspecto, se valora que lo haya declarado con humildad y respeto, reflejando la importancia de la autocrítica y resiliencia para estar al mando de grandes compañías tecnológicas.

“Nunca estuve en su liga. Quiero decir, fue simplemente asombroso ver con qué precisión ensayaba. Y si está a punto de subir al escenario y su gente de apoyo no tenía las cosas bien y bueno, ya sabes, era muy, muy duro con ellos”, afirmó en una biografía publicada en 2015 y titulada “Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader”, en concordancia con el resto de sus afirmaciones.