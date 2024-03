Sam Altman y OpenAI buscan que Sora entre a Hollywood: ¿Cuales serían las consecuencias?

La compañía OpenAI lleva mucho tiempo en la palestra. Luego de su meteórico ascenso con el lanzamiento de ChatGPT, la empresa liderada por Sam Altman continúa haciendo noticia cada vez que anuncia sus siguientes pasos. En ese contexto, hace un tiempo se hizo público el lanzamiento de Sora, una inteligencia artificial capaz de crear videos realistas a partir de textos, y mientras esperamos una fecha oficial para poder probarla, un nuevo trascendido preocupa a los expertos.

Y es que según dio a conocer Bloomberg, Altman estaría en conversaciones activas para integrar a la compañía en el ecosistema de producción de Hollywood. ¿El problema? Extender el impacto de la IA a los grandes estudios cinematográficos, publicidad o redes sociales podría significar un cambio de paradigma del que ya los sindicatos están hablando.

Sora quiere llegar a Hollywood

Por ahora, Sora promete convertir descripciones textuales en videos cortos y realistas, algo similar a lo que ya hace DALL-E pero con piezas audiovisuales “complejas”. El anuncio se dio en el pasado mes de febrero, e inmediatamente capturó la atención mundial al demostrar sus capacidades. Pero eso podría estar a punto de cambiar con la intención de Altman de reunirse con ejecutivos de Hollywood.

De acuerdo al medio citado, OpenAI ya habría dado acceso a destacados directores y actores para que prueben Sora, anticipando una revolución en las formas de generar videos. “Esperamos un diálogo continuo con artistas y creativos”, reveló una fuente al interior de OpenAI a Bloomberg.

“OpenAI tiene una estrategia deliberada de trabajar en colaboración con la industria a través de un proceso de implementación iterativa (implementando los avances de la IA en fases) para garantizar una implementación segura y dar a la gente una idea de lo que hay en el horizonte”, agregó, confirmando el informe.

¿Cuales serían las consecuencias?

Claro que no todo puede ser tan fácil para OpenAI. Cineastas como Tyler Perry o el cofundador de Studio Ghibli, Hayao Myazazi, expresaron inmediatamente su oposición a estos cambios , y actores como Dakota Johnson lo criticaron afirmando que se trataría de un insulto para el público.

Aquello también nos recuerda la reciente huelga de creativos de Hollywood, que precisamente fue motivada por sus preocupaciones respecto al impacto de la IA en el cine. En dicho caso, finalmente se logró llegar a un acuerdo entre el Sindicato de Actores de Hollywood y los estudios, el que abordó temas como salario, pensiones y el uso de inteligencia artificial en el rubro.

Entre otras cosas, el acuerdo estableció normativas para la creación y uso de réplicas digitales y personajes generados por IA, exigiendo una real moderación y prestaciones para los involucrados.

Aún así, según cuenta Futurism, estas imágenes generadas por IA ya han aparecido en ficciones y no lo hemos notado. Por ejemplo en la última temporada de “True Detective " y también en la cinta de terror “Late Night With the Devil”.

Con todo, a medida que la tecnología y la IA generativa evoluciona, se vuelve necesario sentar las bases de una regulación apta y acorde a los tiempos. De establecerse Sora en Hollywood, nos esperarán largos debates sobre esta nueva era y sus alcances en la producción de contenidos.