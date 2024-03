¿Qué es el Fake Out of Home? La tendencia en base a Inteligencia Artificial que está marcando pauta mundial

La técnica llamada Fake Out of Home (FOOH) + AI., es una innovación que está a la vanguardia en el mundo del marketing y la publicidad. Te hace ver imágenes llamativas, pero en verdad no está ahí. Esta tendencia emergente, confunde los límites entre lo real e irreal, está cambiando la manera en que las marcas se relacionan con sus audiencias, generando un mayor alcance, impacto e interacción. Esto, gracias al uso de tecnologías de vanguardia como la AI. + Imágenes Generadas por Computadora (CGI, por sus siglas en inglés), para dar vida a imágenes realistas de anuncios que en realidad no están presentes en el mundo real.

Hace poco en la capital de Chile, Santiago, se hizo una intervención con estas características. Lunes 11 de marzo 08:00 am. Waze registra un atochamiento de vehículos sobre lo normal en una esquina icónica de Santiago. ¿La razón? Un camión trasladando una lata de bebida gigante, escoltado por policías en moto, que impide el paso de los automóviles. Luego el vehículo y su impactante carga es visto por automovilistas pasando por Vespucio y finalmente desde un departamento en el centro de la capital un grupo de amigos ve la caravana y la increíble lata que se refleja en los edificios. Lo cierto es que estas imágenes y videos, hiperrealistas, sólo existen en el mundo digital gracias a la mencionada técnica.

“En este caso, las personas comenzaron a viralizar por redes sociales las fotos y videos de un camión con una lata gigante entorpeciendo el paso y WAZE a su vez registró el atochamiento, sin embargo ni el camión ni la lata existieron en el mundo físico, sino que fueron una construcción digital que causó revuelo en redes sociales”, señala Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios, la agencia de metamarketing responsable del proyecto que está liderando esta clase de desarrollos.

Las tecnologías detrás de estas acciones

Estas activaciones publicitarias se basan en varias técnicas desde realidad aumentada (AR) + CGI, combinadas con Inteligencia Artificial, para crear contenido digital que se confunde con experiencias genuinas. “Las personas ven esto y se preguntan si es real o no, compartiéndolo a través de sus redes y viralizando el contenido, lo cual genera un gran alcance orgánico para la marca”, detalló Weitzman, agregando que esta técnica fue usada también para la construcción de la antorcha gigante sobre la Torre Entel en el marco de los pasados juegos Panamericanos.

Lo más interesante son las amplias posibilidades que se dan de la mano del FOOH y la Inteligencia Artificial “Uno puede recrear cualquier cosa, en este caso una lata gigante paseando por la ciudad en un camión que sorprendió a todos los santiaguinos. La gracia es que algo que no es real genera un verdadero caos virtual positivo, dándole una alta exposición a la marca en cuestión, sumando una estrategia de viralización y comunicaciones logran resultados espectaculares, reforzando el cambio de paradigma del marketing 3.0 que habla de entregar experiencias de innovación para generar nuevo awareness de marca, interacciones, conversión orgánica y fidelización “, concluyó Weitzman.