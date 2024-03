El ‘Google Maps’ del cine, una app que muestra todos los lugares del mundo donde se grabó una escena de película

El mundo del cine goza de una nueva aplicación que la rompe toda en Internet. Le dicen la ‘Google Maps’ del séptimo arte, ya que te muestra a través de un mapa, todas las locaciones en las que se ha grabado una película reconocida por la industria de Hollywood.

De entrada, esta app nos parece increíble para dos situaciones. La primera es que si estamos planeando un viaje podemos acudir a la app para ver si hay alguna locación en la que se haya grabado un filme. Y la segunda es que, quizás sin saber, estamos cerca de algún lugar en el que se rodó un éxito mundial de taquilla o una cinta nominada al Oscar.

La app se llama Cinemapper y sólo debes ingresar y comenzar a navegar por las diferentes posiciones cartográficas del mapamundi, que seguramente te va a mostrar si hay alguna película de tu interés cerca de donde vives.

“CineMapper nació de la pasión por conectar a los entusiastas del cine con la magia de las ubicaciones cinematográficas. Inspirado por los descubrimientos de ubicaciones virales en TikTok, el fundador Tim Hughes se propuso crear Movielocations, app, que luego evolucionó hasta convertirse en la plataforma dinámica que hoy conocemos como CineMapper”, dice la misma app en su propio “About Us” (sobre nosotros).

Cinemapper

La aplicación “se destaca en el mundo de los sitios web de localización de películas al ofrecer mapas interactivos, una gran cantidad de iconos de películas y un compromiso con el contenido de vídeo social de formato corto. Somos su fuente de referencia para experiencias inmersivas en locaciones cinematográficas”, añadieron en su propio portal.

¿Cómo se usa el ‘Google Maps’ del cine?

Una vez que ingresas la misma app te muestra con un símbolo los lugares en donde hubo alguna filmación cinematográfica. Por ejemplo, cerca de las fronteras de Chile, en plenos andes, está el símbolo de Netflix y cuando haces clic te aparece la información de “La Sociedad de la Nieve”.

La Sociedad de la Nieva Cinemapper

A la aplicación todavía le falta introducir más información. Pero a medida que crece la comunidad que la consulta, van añadiendo información a su mapa. Infobae informó que salió en línea con 800 locaciones en el mundo y dicho número ya se superó rápidamente.

En América Latina destacan las grabaciones de Star Wars: The Last Jedi en Bolivia, Avengers: Infinity War en Brasil, Transformers: Rise of the Beasts en Perú y Focus en Argentina.