¿Tu correo electrónico está en peligro? Descubre si fuiste hackeado con un sólo clic

La ciberseguridad aún es un tema del que poco se habla en nuestra sociedad. Y es que cada persona tiene un smartphone, un computador e incluso otros aparatos como iPad o Wearables, pero no la suficiente educación para resguardar sus contraseñas o entender sobre tipos de links maliciosos. Por ello, en un mundo donde la seguridad digital se ha vuelto cada vez más fundamental, se creó un sitio web para descubrir si tu correo electrónico fue hackeado, y así ahorrarte horas de sufrimiento.

Troy Hunt, renombrado experto en seguridad de origen australiano, es el responsable de esta plataforma. Bautizada como “Have I Been Pwned” (HIBP), se trata de una página online que ofrece esta herramienta de manera instantánea, permitiendo a los usuarios verificar si su información personal ya ha sido expuesta en alguna brecha de datos.

Ciberseguridad foto de referencia Ciberseguridad foto de referencia (Freepik descargada el 31 de enero de 2024)

Cómo saber si fuiste hackeado con un sólo clic

De partida, los correos electrónicos, generalmente vinculados a numerosos aspectos de nuestra vida digital como cuentas bancarias y/o redes sociales, son especialmente vulnerables a ataques. Tanto así que la creación de HIBP se inspiró en la filtración masiva de datos de Adobe en 2013, que expuso datos de 153 millones de usuarios, incluidos mails y contraseñas. Este evento marcó al mundo, generando todo un antes y un después para la ciberseguridad.

Pero afortunadamente hoy existen herramientas para ayudarnos a no volver a cometer los mismos errores del pasado. En este caso HIBP es muy sencilla de usar, ya que sólo debes ingresar al link, ingresar tu dirección de correo electrónico en el sitio y, en segundos, te informará sobre las veces que tu cuenta ha sido afectada por filtraciones.

Además, ofrece detalles sobre la información comprometida y los pasos a seguir en caso de que necesites fortalecer la seguridad de tus cuentas. Y es que además de identificar las cuentas vulneradas, HIBP también proporciona recomendaciones para proteger tus datos.

Usar contraseñas seguras y únicas para cada sitio, habilitar la autentificación en dos pasos y son pasos sencillos pero que te pueden ahorrar un enorme mal rato. No es necesario ser un experto para evitar un hackeo, sólo debes leer con atención y sospechar de cualquier enlace que no reconoces. Y cómo no, aunque los ciberataques son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar, herramientas como HIBP son de gran ayuda para tomar medidas proactivas contra vulnerabilidades en la web.