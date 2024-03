Todo lo que debes saber sobre Office 2024 de Microsoft: Funciones con IA y el fin de Publisher

En 2011, Microsoft decidió dar un paso hacia la productividad digital con el lanzamiento de Office 365, un modelo de suscripción que promovía actualizaciones continuas y colaboración en la nube. A dicho cambio le siguieron el lanzamiento de Microsoft 365 en 2017 (para suscriptores mensuales o anuales) y de Office 2021 (de compra única). Ahora, varios años después, la empresa fundada por Bill Gates anunció la actualización más grande desde ese entonces: Microsoft Office 2024.

Este nuevo lanzamiento está previsto para iniciar la fase preliminar de la nueva versión LTSC (Long-Term Servicing Channel) durante el mes de abril para así desplegar una versión comercial a nivel global hacia finales de este año. Se trata de la primera actualización importante desde Office 2021 y coincide con Windows 11.

Detalles de Microsoft Office 2024

Disponible para usuarios de Windows y próximamente para Mac, la nueva versión LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Office 2024 no incluirá muchas mejoras con respecto a su versión anterior o a las capacidades basadas en la nube de Microsoft 365.

Sin embargo, sí presentará docenas de nuevas funciones, gráficos avanzados y matrices dinámicas, además de herramientas avanzadas en Outlook para la búsqueda y creación de reuniones. Su licencia será “perpetua” - basada en el dispositivo - con cinco años de soporte, al igual que Windows 11 LTSC.

Microsoft Office

Office 2024: Hola Inteligencia artificial, adiós Publisher

Una sorpresa es que esta edición no contará con Publisher , la célebre aplicación de maquetación de Microsoft que permitía diagramar y crear contenidos digitales, ya que Microsoft planea discontinuar este programa en 2026.

En cuanto a las características basadas en inteligencia artificial para Word, Excel y PowerPoint, aunque no se han detallado específicamente, se espera que incluyan algunas funcionalidades alineadas con Copilot, que ya está presente en Windows 11 desde la versión 23H2.

El paquete Office 2024 será compatible con sistemas operativos Windows 11, Windows 10 y macOS, y estará disponible para arquitecturas de 32 y 64 bits. ¿Su costo? Pues Microsoft no perdió el tiempo y anunció que los precios aumentarán un 10% para las ediciones Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office Integrado y las aplicaciones individuales para empresas. Sin embargo, no adelantan un aumento para la edición de Office 2024 destinada a los consumidores.

Con todo, cabe destacar que esta podría ser la última actualización de Office. Esto se debe a que, si bien se trata de una suit que ha acompañado a los usuarios por décadas, no se alinea con la visión de la compañía comandada por Satya Nadella: Impulsar el trabajo en la nube y la inteligencia artificial.