Mark Zuckerberg moldea su propia inteligencia artificial con la mente de su hija Max y la cantante Taylor Swift

Hay muchas maneras de entrenar una inteligencia artificial. Desarrolladores y expertos en tecnología ejecutan códigos a los sistemas de aprendizaje automático, para que los usuarios tengan mejores experiencias con esta tecnología. Mark Zuckerberg, creador de Facebook y CEO de Meta, destaca en las redes sociales por un video en el que usa notas de Taylor Swift y a su hija, Max (por Máxima) para enseñar cosas a su propia IA.

El video que circula en las redes muestra a Zuckerberg tocando la guitarra mientras Max canta “How You Get the Girl” de Taylor Swift, según reseña Infobae. El magnate de las redes sociales dice que ejecuta este método para entrenar a V-JEPA, su inteligencia artificial.

La IA de Zuckerberg se está desarrollando para analizar videos. El objetivo del CEO de Meta es que V-JEPA pueda identificar y comprender diferentes tipos de contenido en videos, como personas, objetos y acciones.

Las imágenes de Mark Zuckerberg generan una discusión en las redes sociales, enfocado en los derechos de autor de Taylor Swift o cualquier otro músico que se use para entrenar una IA. Los internautas hicieron saber su preocupación por el hecho de que sus datos puedan ser utilizados sin su consentimiento.

Es importante tener en cuenta que Zuckerberg no ha revelado qué tipo de datos de Taylor Swift está utilizando para entrenar a V-JEPA.

El video de Zuckerberg también ha generado interés en el uso de la música en el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunos expertos creen que la música puede ser una herramienta valiosa para entrenar a las IA a comprender el lenguaje y las emociones humanas.

Es demasiado pronto para decir qué impacto tendrá el video de Zuckerberg en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, el video ha generado un debate importante sobre la privacidad, la ética y el uso de la música en el desarrollo de la IA.