“Los Avengers” de las baterías se reúnen en China para mejorar la industria de autos eléctricos

Tiembla Elon. Y es que Tesla no es la única marca que ha avanzado a pasos gigantes respecto a la electromovilidad, baterías y automóviles.

En China, algunas potencias en electromovilidad y desarrollo de baterías, se van a juntar para destinar sus esfuerzos en una potente cadena de abastecimiento y por supuesto, ser un hub de investigación y desarrollo que les permita generar patentes en común sobre el tema de las baterías de estado sólido. El medio especializado en automóviles, Autocosmos, los describió como “Los Avengers de las baterías”. ¿Elon Musk es Thanos? ¿Qué podemos esperar de esta alianza? ¿Quiénes son parte de ella?

Desarrollando super baterías

Este equipo, llamado China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP) está compuesto por FinDreams Battery (la división de baterías de BYD), CATL, CALB, Svolt Energy Technology, EVE Energy, Gotion High-tech, NIO, BYD, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Comisionado Estatal de Supervisión de Recursos y la Administración Nacional de Energía de China, entre los principales actores.

Pero no es solo una tendencia en China, sino que en varias partes de Asia. Sobre todo, desde Japón. Según Carscoops, el Nikkei Asia ha reportado que Toyota tiene más de 1.300 patentes relacionadas con el tema, mientras que los chinos, menos de 100 en conjunto. Y Toyota no es la unica marca. De muestra, Samsung en Corea lleva tiempo investigando y desarrollando el tema. Nissan, Panasonic, Ford, BMW, Mercedes-Benz y hasta la NASA también estan en la misma sintonía.

La visión de los especialistas

Miao Wai, un directivo del Comité de Asuntos Económicos en China señaló que “la relación que hay entre los autos de nueva energía y las ventas de autos nuevos será más de la mitad entre 2025 y 2026, por lo que debemos tomar la ventaja al tener un gran mercado para estos autos y así iniciar tempranamente la industrialización de estas baterías de estado sólido.”

El Nikkei Asia también tomo nota del profesor Ouyang Minggao, quien en enero habló sobre esta sociedad: “tenemos que estar preparados ante el riesgo que las baterías de estado solido pueden significar. La IA esta cambiando la manera en la que investigamos y desarrollamos nuevos materiales y acelerará notablemente el desarrollo de las baterías en estado sólido. Para el 2030 tendremos una mayor chance de alcanzar el hito de la industrialización de esta tecnología.”

Baterías de estado sólido: ¿El mejor camino?

Las baterías de estado sólido serían la clave de esta revolución, ya que al contrario de las otras, cuentan con un electrolito sólido y no líquido, lo que las hace más densas, más seguras y más compactas.En materia de seguridad, esto significa que no van a explotar con un impacto, no se van a inflar y eso conlleva a varias ventajas y una gama más amplia de usos. Además se podrán cargar más rápido.

¿Por qué no se ha avanzado más rápido en su utilización? Su desarrollo es costoso, y por eso, esta alianza de “Avengers de las baterías” marca el inicio de un camino en conjunto que podría obtener mejores resultados. Capitales unidos, por la búsqueda de la electromovilidad definitiva.