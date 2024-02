10 cosas que puedes hacer para sacarle partido al Flipper Zero

Flipper Zero.

El Flipper Zero está captando la atención de todos, y no es para menos: aunque no es un dispositivo nuevo, ahora está en boca de todos gracias a su capacidad para desbloquear iPhones, entrar en automóviles y mucho más.

Este dispositivo, esencialmente una herramienta de piratería de hardware multifuncional, es compatible con varios protocolos de radio populares, lo que le permite comunicarse con una amplia gama de dispositivos, desde puertas de garaje hasta televisores.

Aunque la posibilidad de tales capacidades puede plantear algunas preocupaciones sobre su uso potencial para actividades nefastas, el equipo de Karün, la compañía detrás del Flipper Zero, está decidido a destacar las aplicaciones útiles y legales de este dispositivo.

Recomendados

Aquí hay diez formas realmente útiles en las que el Flipper Zero puede ser utilizado:

Escaneo de microchips RFID para mascotas: Puede leer los datos implantados en un microchip RFID de mascotas, lo que podría ayudar a devolver a los animales perdidos a sus hogares.

Temporizador Pomodoro: Puede funcionar como un cronómetro Pomodoro para mejorar la productividad en el trabajo.

Copia de la llave de la puerta del garaje: Puede copiar la radiofrecuencia transmitida por la llave de la puerta del garaje para tener un repuesto o facilitar el acceso.

Control de televisión: Capaz de copiar señales de infrarrojos, puede controlar su televisor u otros dispositivos que utilicen un control remoto IR.

Creación de tarjetas de presentación NFC: Permite crear tarjetas de presentación NFC para compartir fácilmente datos de contacto.

Autenticación de dos factores: Puede utilizarse como dispositivo de autenticación de dos factores para aumentar la seguridad de las cuentas digitales.

Metrónomo: Ofrece la posibilidad de mantener el tiempo con un metrónomo incorporado.

Presentación de diapositivas: Puede usarse como control remoto para avanzar diapositivas durante una presentación de negocios.

Simulador de teclado: Se puede utilizar como teclado USB o Bluetooth para ingresar texto en sistemas basados en Raspberry Pi u otros dispositivos.

Juegos retro: Incluye una variedad de juegos retro como Tetris, Serpiente y Ajedrez para disfrutar en momentos de ocio.

El Flipper Zero es, por lo tanto, mucho más que una herramienta de piratería, es un dispositivo versátil que puede facilitar una variedad de tareas cotidianas de manera eficiente y legal.