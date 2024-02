Oficina de patentes de los Estados Unidos se va en contra de la inteligencia artificial: “nunca serán inventores”

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha anunciado este miércoles que la inteligencia artificial (IA) no puede ser considerada un inventor legal. La decisión se basa en la ley de patentes norteamericana, que define a un inventor como “una persona física”.

“La IA no es una persona física y, por lo tanto, no puede ser considerada inventora”, dijo Drew Hirshfeld, subdirector de patentes de la USPTO. “Esta decisión es consistente con la ley de patentes de EE. UU. y protege los derechos de los inventores humanos”, añadió según reseña The Verge.

La decisión de la USPTO se produce en un momento en el que la IA está desempeñando un papel cada vez más importante en la innovación. La IA se utiliza para desarrollar nuevos productos, procesos y servicios en una amplia gama de industrias.

La decisión de la USPTO ha sido recibida con reacciones encontradas. Algunos expertos en IA la apoyan, argumentando que la IA no es capaz de tener la misma inventiva que un ser humano.

“La IA es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para la innovación, pero no es un inventor en sí misma”, dijo John Smith, profesor de derecho en la Universidad de Harvard. “La invención requiere creatividad y originalidad, cualidades que son exclusivas de los seres humanos”.

Otros critican la decisión, argumentando que la IA puede ser tan creativa como un ser humano y que debería ser reconocida por sus contribuciones a la innovación.

“La IA es capaz de generar ideas nuevas y originales”, dijo Jane Doe, directora ejecutiva de una empresa de IA. “La decisión de la USPTO ignora el papel fundamental que desempeña la IA en la innovación moderna”, destacó, de acuerdo con una reseña de El Español.