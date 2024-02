El inesperado hábito de Bill Gates para tener una memoria de acero a sus 68 Años

Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, por lo que este 2024 se prepara para cumplir 69 años. Y si bien puede parecer cansado, lo cierto es que el empresario mantiene su mente igual de activa y ágil que en su juventud.

¿El secreto? Pues no, no se trata de la lectura. El propio Gates confirmó que el secreto de su buena memoria no radica en ese hábito.

El método de memorización de Gates

Contrario a lo que muchos podrían pensar, leer más de 2.500 libros no es la única estrategia que Gates emplea para fortalecer su memoria. Ni tampoco tiene memoria fotográfica.

Recomendados

A través de su blog personal Gates Notes, el cofundador de Microsoft aclaró que para mantener una memoria excepcional se inspira en los ejercicios de visualización, un concepto que exploró a fondo después de leer “Moonwalking with Einstein” de Joshua Foer.

Este libro presenta diversas estrategias para potenciar la memoria, destacando las técnicas empleadas por los campeones de memorización.

Por ejemplo: Estos expertos imaginan una casa, detallando las habitaciones, las personas en su interior y elementos específicos, facilitando así la retención de nuevos conceptos. Y según Gates, esta estrategia funciona similarmente a la práctica constante de jugar bridge durante dos décadas.

Relacionar objetos, aromas o anécdotas con personas específicas es un método que Gates considera efectivo para memorizar incluso un mazo completo de cartas.

La repetición y familiarización con patrones específicos aumentan significativamente la capacidad de reconocer y recordar información nueva. Por ello, el filántropo destaca la importancia de ser regulares con los ejercicios para que la memoria comience a entrenar cuánto antes.