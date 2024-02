Cuida tus contraseñas en el Día Mundial del Internet Seguro

El Informe Active Adversary de Sophos X-Ops encontró que, en 2023, por primera vez, las credenciales comprometidas fueron la causa principal de los ataques que conducen al robo de datos y ataques de ransomware, con un 56%. Eso es un salto del 26% de 2022 a 2023.

Es por lo anterior que, pese a que las contraseñas y su manejo pueden muchas veces ser una molestia y quizás hasta llegar a considerarse “innecesarias”, siguen siendo en extremo importantes. De hecho, grandes empresas han podido ver comprometidos sus datos debido a una mala gestión de contraseñas por parte de ellas o de sus colaboradores.

Evita estos ataques

María Claudia Ardila, Directora de Ventas de Sophos para el Sur de Latinoamérica, comenta que algunas formas simples para evitar este tipo de situaciones son, por una parte, usar contraseñas únicas para cada sitio y, además, utilizar una aplicación de autenticación multifactor, un paso clave para proteger cuentas críticas.

Recomendados

Hackers- Ciberseguridad Foto de referencia: Programación (Pixabay descargada el 5 de septiembre 2023)

Igualmente, el primer paso y el que será siempre el más importante y la mejor manera de proteger datos e información crítica es, simplemente, no revelarlos. Si un sitio o servicio no tiene información personal que pueda ser en extremo relevante, entonces no puede perderla ni revelarla accidentalmente.

“Sumado a lo anterior, siempre es importante tener precaución al hacer clic en enlaces y mantener todas las aplicaciones y dispositivos actualizados constantemente”, explica la experta de Sophos.

Ten un software que mantenga tu información segura

Aunque suene exagerado, hoy más que nunca es necesario, no solo para empresas sino para personas, invertir en un buen software de seguridad y tratar, siempre, todas las comunicaciones no solicitadas como sospechosas. Es decir, correos electrónicos llamadas telefónicas o mensajes de texto de remitentes desconocidos.

El Día Mundial del Internet Seguro debe ser una fiesta de la protección, y la proactividad y anticipación son fundamentales para evitar el robo de datos.