Las cinco personas más ricas del mundo tendrían que gastar un millón de dólares por 500 años para perder su dinero

El cálculo está hecho por un economista experto en los datos de la cantidad de plata que tienen las personas más ricas del mundo. Dicen, el experto, que para que uno de estos magnates pierda todo su dinero, es decir que quede en cero, tiene que gastar un millón de dólares al día por 476 años.

O sea, se van a morir y el tiempo no les va a alcanzar para gastar todo lo que cosecharon después de décadas de mucho trabajo. Necesitan, según informa Perfil, cinco vidas para dejar sus cuentas en cero.

El economista en cuestión es Robert Reich, reconocido en su área de trabajo por haber sido asesor en los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, en los Estados Unidos.

Durante la reciente convención Foro de Davos 2024, Reich señala que los cinco hombres más ricos del mundo acumulan una fortuna de 869 mil millones de dólares. Entonces, cada uno necesitaría de 476 años gastando un millón al día para quedarse en cero. “Que no me digan que ellos no pueden pagar el impuesto a la riqueza”, mencionó el economista.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos

¿Quienes son estas personas? Las nombramos a diario en FaywerWayer por su aporte a la ciencia y a la tecnología. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffet y otros tantos forman parte de esta exclusiva lista de millonarios.