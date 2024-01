Aprende a crear un éxito musical desde cero con Suno AI, la app que te ayuda a pegar el hit del verano

El próximo Bad Bunny no saldrá de Puerto Rico. La sucesora de Dua Lipa no será de Londres y los siguientes Jonas Brothers no aparecerán en los Estados Unidos. El éxito de la industria parece estar en la inteligencia artificial, y la app Suno AI lo demuestra con hechos palpables.

Usando este programa, que funciona con inteligencia artificial, puedes crear una canción desde cero, según informa Xataka. La letra, la voz, composición e instrumentación corren por parte de la app, en la que sólo tienes que meter algunos comandos.

¿Te ves en el rol de productor musical, que quiere fundar su propio estudio? Sigue estos pasos par que aprendas todo lo que debes saber de Suno AI.

Suno AI es, en concreto, una plataforma de creación musical basada en inteligencia artificial. Permite a cualquier persona, con o sin experiencia musical, crear canciones originales. Suno utiliza un modelo de aprendizaje automático entrenado en un conjunto de datos masivo de música, lo que le permite generar melodías, letras y arreglos musicales de forma automática.

Para utilizar Suno AI, primero debes crear una cuenta en la plataforma. Una vez que tengas una cuenta, puedes comenzar a crear tus propias canciones. Ofrece una variedad de herramientas y opciones para ayudarte a personalizar tus canciones, incluyendo:

Un generador de melodías: Este generador te permite crear melodías de forma automática, o puedes proporcionarle tu propia melodía.

Este generador te permite crear melodías de forma automática, o puedes proporcionarle tu propia melodía. Un generador de letras: Este generador te permite crear letras de forma automática, o puedes proporcionarle tus propias letras.

Este generador te permite crear letras de forma automática, o puedes proporcionarle tus propias letras. Un editor de arreglos: Este editor te permite personalizar los arreglos musicales de tu canción.

Una vez que hayas creado tu canción, puedes escucharla en Suno AI o exportarla a tu computadora para guardarla o compartirla.

Aquí hay algunos consejos para utilizar Suno AI: