¿Quién creo a Bardock? Toriyama reconoce que el padre de Goku ni se le pasó por la mente

Dragon Ball es una icónica obra que ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Sin embargo, en una sorprendente revelación, el propio Akira Toriyama, creador de la serie, compartió en una entrevista que Bardock, el padre de Goku, no fue diseñado por él.

A pesar de la creencia general de que Toriyama creó todos los aspectos de la serie clásica, la historia de Bardock no fue parte de su invención. En una entrevista publicada en el Dragon Ball Z Special Selection DVD, Toriyama admitió que olvidó haber diseñado a Bardock y sus compañeros.

“Para empezar, siempre olvido las cosas que empiezo y casi no tengo recuerdos de haber diseñado al padre de Goku, Bardock, y a sus compañeros. Creo que, probablemente lo que ocurrió fue que alguien de la empresa de animación vino y me dijo: nos gustaría hacer una historia original basada en estos diseños… y cuando tuve los bocetos, sólo me dediqué a rehacerlos”

— Akira Toriyama