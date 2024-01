Sam Altman reconoce que en OpenAi están asustados por la llegada de la Super Inteligencia Artificial

Sam Altman tuvo un espacio para dirigirse al mundo entero, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Las grandes potencias políticas y los empresarios se juntaron en esta convención para discutir la dirección en la que transita el mundo y las riquezas de cada quien.

La inteligencia artificial, tema principal que aborda el CEO de OpenAI, destacó en el foro debido a que el mismísimo Sam Altman admitió estar asustado por la hipotética llegada de la Super Inteligencia Artificial o Inteligencia Artificial General.

“A medida que el mundo se acerca a la Inteligencia Artificial General, lo que está en juego, el estrés, el nivel de tensión, todo eso aumentará”, dijo el creador del ChatGPT, según reseña El Financiero.

“Creo que no tener precaución, no sentir la gravedad de lo que está en juego, sería muy malo. Por eso me gusta que la gente esté nerviosa. Nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos superarlo”, añadió Altman en su intervención, según Infobae.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, testificó ante el Congreso en mayo de 2023.| Foto: AP

¿Qué es la Inteligencia Artificial General (AGI)? ¿Por qué le tienen tanto miedo?

En primer lugar porque sería capaz de superar a cualquier humano en cualquier tarea o situación.

La Inteligencia Artificial General es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede realizar. Esto incluye cuestiones como el aprendizaje, la resolución de problemas, la creatividad y el razonamiento.

La AGI es un objetivo a largo plazo de la investigación en inteligencia artificial. Todavía no se ha logrado, pero se ha hecho un progreso significativo en los últimos años que el mundo sepa.

Las capacidades de la AGI

Aprendizaje automático: El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender a partir de datos. Es una herramienta importante para el desarrollo de la IA general, ya que puede permitir a las máquinas aprender a realizar tareas sin ser explícitamente programadas para ellas.

Robótica: La robótica es una rama de la ingeniería que se centra en el diseño, construcción y operación de robots. La robótica es importante para el desarrollo de la IA general, ya que puede permitir a las máquinas interactuar con el mundo físico.

Neurociencia: La neurociencia es el estudio del cerebro humano. La neurociencia es importante para el desarrollo de la IA general, ya que puede proporcionar información sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo se puede replicar la inteligencia humana en máquinas.

La IA general tiene el potencial de revolucionar muchas áreas de la vida humana. Por ejemplo, podría utilizarse para desarrollar nuevos tratamientos médicos, crear nuevos productos y servicios y automatizar tareas que actualmente realizan los humanos.

Sin embargo, también hay algunos riesgos potenciales asociados con la IA general. Por ejemplo, podría utilizarse para crear armas autónomas o para manipular a las personas. Es importante que se desarrollen salvaguardas para evitar que la IA general se utilice para fines dañinos.