Descubre las 5 experiencias personales que marcaron a Bill Gates este 2023

Este año ha sido una locura en diferentes sentidos y Bill Gates lo sabe bien. Por eso, el filántropo decidió compartir en sus redes sociales los 5 momentos más significativos de su vida personal y profesional en 2023.

Reflejando su influencia tanto en el ámbito público como en el privado, el filántropo compartió hitos que incluyen experiencias con su familia, viajes inspiradores y apariciones en su podcast, mostrando su compromiso con la sociedad.

“Some of my favorite moments from 2023″, escribió en su cuenta personal de Instagram.

1. Momento Padre-Hija en el evento Goalkeepers:

Este año Gates y su hija menor, Phoebe, compartieron escenario en el evento “Goalkeepers” de Nueva York, donde ella lideró un panel sobre igualdad de género, dejando en claro su conexión con la sociedad actual.

2. El nacimiento de su primera nieta:

La llegada de Leila, hija de Jennifer Gates Nassar, logró que Gates reflexione sobre el futuro y el mundo que heredará la próxima generación.

“Ahora estoy pensando más en el mundo que ella heredará y cómo será dentro de décadas, cuando su generación esté a cargo”, afirmó tras el evento.

3. Un viaje inspirador a Senegal:

Durante su visita a Senegal, Gates conoció a científicos locales y discutió estrategias para superar desafíos de salud, reafirmando su fe en el poder de la ciencia y la innovación para resolver problemas globales.

“No hay duda de que nuestro mundo enfrenta algunos problemas difíciles. Pero cuando científicos brillantes dedican su talento a afrontar los mayores desafíos del mundo, el progreso se vuelve posible”, sostuvo tras la visita.

4. Encuentro con Questlove:

En un episodio de su podcast ‘Unconfuse Me’, Gates charló con el músico y activista Ahmir “Questlove” Thompson sobre temas como la alimentación de origen vegetal, accesibilidad a alimentos saludables, música y estrategias de juegos de palabras.

Puede sonar básico, pero definitivamente esta charla cambió su perspectiva sobre la forma en que comemos.

5. Discurso en la Universidad del Norte de Arizona:

En mayo pasado, al dirigirse a los graduados, Gates enfatizó la importancia de trabajar en campos prácticos y aprender de expertos, aconsejando sobre la resolución de problemas y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

“Hay más en la vida que el trabajo”, sentenció en ese momento, motivándolos a encontrarle un foco a sus vidas laborales e invitándolos a no frustrarse. Una filosofía que sigue al pie de la letra.