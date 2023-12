Google Registry lanza el dominio .meme para llenar internet de gatitos y chistes malos

¡Bienvenidos al siglo XXI cada vez más lleno de gatitos! Google Registry en un movimiento gratamente inesperado ha decidido reescribir la arquitectura de internet para lanzar el nuevo Top-Level Domain (TLD) .meme, designado para sitios web dedicados a memes.

Muchos de nuestros jóvenes lectores conocieron la web con la existencia de los memes, como si fuera algo que siempre estuvo aquí. Pero en los orígenes de internet en realidad la cosa era un tanto más rupestre.

A tal grado que prácticamente todas las URL de las páginas web en sus inicios seguían la misma lógica, con el sufijo .com al final de la dirección, más el agregado de su identificador de país en los casos más extensos.

Pero luego el vecindario creció de manera descomunal y fue necesario instaurar un nuevo orden en todo. Es así como se establecieron los parámetros de los Top-Level Domain, mejor conocidos como TLD, que marcaban los ejes esenciales para todas las URL del planeta.

Como podemos ver ahora las direcciones web en muchos casos son más cortas y autoexplicativas. Pero Google Registry ha decidido simplificar aún más las cosas para el caso de los memes.

Asi funciona el nuevo TLD de .meme anunciado por Google Registry

A través de una publicación en su blog oficial de The Keyword, la gente de Google Registry ha revelado todos los detalles sobre la activación del nuevo TLD .meme que, como su nombre lo indica, servirá para identificar las URL de sitios web dedicados a memes.

Nos guste o no, estas imágenes virales han llegado para quedarse. Los memes son una forma de comunicación omnipresente en Internet. Desde los jóvenes hasta las grandes empresas, todos los utilizan para expresarse, compartir humor y conectarse con otros.

Así que resulta comprensible que Google haya dado un paso más para promover la cultura de los memes con el lanzamiento de un nuevo dominio de nivel superior TLD de .meme.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recrearon el meme de Spider-Man.

Un TLD, por si no ha quedado claro, es la parte final de una dirección web, como .com, .org o .edu que nos ayudan a identificar el propósito de un sitio web y a facilitar su búsqueda en motores como el de Google.

El nuevo dominio .meme está diseñado específicamente para sitios web que se enfocan en compilar y difundir memes. Google Registry, la empresa que gestiona los dominios de nivel superior de Google, anunció el acceso temprano al dominio de .meme en agosto de 2023.

Durante este período, solo las plataformas de creación y distribución de memes podían registrar dominios con el TLD .meme. Pero este acceso temprano terminó el 2 de diciembre de 2023, y a partir de hoy, cualquier persona o entidad puede registrarse para un dominio de este tipo.

Los precios de los dominios .meme varían según la duración del registro. El registro de un año por ejemplo cuesta USD $20, el de dos años vale USD $30 y el de tres años se cobra a USD $40.

Google lanza una herramienta exclusiva para compartir memes en internet, ¿de qué se trata y cómo tenerla? (Captura de pantalla meme gran gatsby y logo Google)

Es costoso sí, pero es el futuro. Y como muestra aquí está la lista de los primeros sitios que han decidido adoptar este nuevo TLD:

Knowyour.meme y stonks.meme de Know Your Meme

Style.meme y girls.meme de 10PM Curfew

Real.meme de Rudy Willingham

License.meme

Marketing.meme

Find.meme y create.meme de Tenor

Grumpycat.meme

Keyboardcat.meme

Nyancat.meme

Cat.meme

¡Feliz navegación!